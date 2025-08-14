AKTUELNO

'STRAŠAN ZLOČIN JE POČINIO NAROD SINOĆ U NOVOM SADU - BRANILI SU SE' Brnabić: Nije Srbija pustila ni jače, ni časnije da je gaze, pa neće ni blokadere

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, reagovala je na tekst koji je objavljen na portalu N1 sa naslovom "Vlast htela sukobima da izazove građanski rat": Studenti u blokadi posle sinoćnjih protest".

"Strašan zločin je počinio narod, patriote, sinoć u Novom Sadu - branili su se.Zamislite, ljudi nisu dali da ih ubiju, žive spale, da im unište kuću. I kad se branite, ako pitate fašiste blokadere i njihove medijske pomagače, vi ste krivi za nasilje, jer bilo bi manje nasilja da ste samo pustili da vas ubiju. Nije Srbija pustila ni jače od vas, ni hrabrije, ni časnije da je gaze, pa sigurno neće ni fašiste blokadere i ove nesrećnike koji pišu kako vrhovni tajkun kaže. Pobedila je Srbija pre nekog vremena, otuda i ovaj bes fašista blokadera i Šolakovih plaćenika. I nastaviće da pobeđuje", napisala je Brnabić na mreži "X".

