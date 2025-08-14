'Da, na odmoru sam! Ali vraćam se da budem uz svoje saborce!' Oglasio se gradonačelnik Novog Sada posle sinoćnih incidenata

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin priznao je da je na odmoru na Tasosu, ali da se zbog sinoćnih nemira u Novom Sadu vraća da, kako je rekao, "bude uz svoje saborce i građane".

Na društvenim mrežama osvanule su fotografije na kojima se vidi Žarko Mićin na plaži sa porodicom, a nakon kojih je gradonačelnik Novog Sada reagovao.

- Osim što pokušavaju da ukinu slobodu drugačijeg mišljenja, izražavanja i bavljenja politikom, blokaderi kao ovaj sa lažnim profilom žele da ukinu pravo na slobodan život i godišnji odmor. Da, bio sam sa porodicom na odmoru! Ali, nisam kao oni koje vi podržavate bio ni na Mauricijusu, Maldivima, ili Sejšelima, bili smo na Tasosu - rekao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Najavio je da će prekinuti odmor.

- I, kao odgovoran čovek, zbog nereda, divljanja i terorizma koji izazivate, vraćam se u Novi Sad da budem uz svoje saborce i sugrađane. Nastaviću da se borim za miran i prosperitetan razvoj svog grada. P.S. Automobil na slici nije moj nemam tako skup auto, ali neka i to ostane zabeleženo kako izmišljate - kazao je Mićin.

SNS do nogu potučen u Novom Sadu, bukvalno, a za to vreme gradonačelnik Žarko Mićin na Tasosu.



Hahah za koga vi dobijate batine haahahahha pic.twitter.com/q95T3wENAZ — Kristal Met Dejmon (@good_neighbor) 14. август 2025.

Vučić se, inače, sinoć tokom obraćanja građanima na Savskom vencu tokom incidenata rekao da mora im se izvini "zbog toga što mnogi funkcioneri nisu večeras sa vama širom Srbije".

Sinoćni protesti širom Srbije doveli su do ozbiljnih incidenata i sukoba, naročito u Novom Sadu i Beogradu, gde su demonstracije eskalirale u fizičko nasilje i nerede. Demonstranti su se sukobili sa policijom i pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), a sukob je eskalirao paljenjem stranačkih prostorija u Novom Sadu.

Zvanični podaci su da je više od 60 povređenih građana, kao i 27 policajaca.

Autor: Dalibor Stankov