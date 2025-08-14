OGLASIO SE I CICVARIĆ! Priznao da im je cilj građanski rat (VIDEO)

Pavle Cicvarić, Đilasov večiti student, glasnogovornik na blokadama i protestima antisrpske opozicije, otvoreno je priznao da im je cilj izazivanje građanskog rata.

Sinoć su blokaderi nasilnici pokušali da 'zapale' Srbiju i to pokušali da predstave da su narod i pristalice SNS-a krive za to, sada se Cicvarić sinoć pohvalio i tako priznao kome je cilj da izazove građanski rat.

Podsetimo, blokaderi teroristi su u noći između 13. i 14. avgusta do zuba naoružani, stravičnim napadima i nasiljem pokušali da izazovu građanski rat.

Povodom ovoga, oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je istakao da je zbog blokadera povređeno 27 policajaca i više od 80 građana.