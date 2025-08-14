BEDNO! Blokaderi na Savskom vencu: Doveli invalida da provocira građane (FOTO)

Blokaderi su na Savskom vencu doveli invalidnu osobu da provocira građane koji čuvaju prostorije SNS-a, pokazujući bezobrazluk i destruktivnu prirodu svojih akcija.
Na Savskom vencu blokaderi su, u svom očiglednom bezobrazluku, doveli i invalidnu osobu da provocira građane koji čuvaju prostorije Srpske napredne stranke.
Ovaj bezdušni čin pokazuje koliko su daleko spremni da idu u svojim destruktivnim namerama.
Čak i ako su uključeni , ovo je previše – dostigli ste dno ljudskosti!
14. август 2025.
Autor: Iva Besarabić