'POZIVAM SVE DA SE SKLONE SA ULICE' Ministar Dačić nakon jezivog NASILJA BLOKADERA: Najteži incidenti su se dogodili u Novom Sadu - gde je došlo do demoliranja i paljenja prostorija SNS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se iz Palate Srbije nakon ponovnog divljanja blokadera na ulicama Srbije.

Dačić je rekao da je večeras došlo do nereda, i istakao da su večeras napadnuti objekti i demolirani.

- Veći incidenti su se dogodili u drastičnom narušavanju javnog reda i mira u Novom Sadu, gde je došlo do demoliranja i pljačkanja, paljenja prostorija Srpske napredne stranke, iako ispred njih nije bilo pristalica, odnosno građana koji ne misle kao blokaderi. Znači, očigledno da su blokaderi imali za cilj ne samo da napadnu prostorije, nego da napadnu i druge ljude, građane koji ne misle kao oni, a večeras je napadnuta, zna se, kao i sinoć, i policija. Osim Novog Sada, u Beogradu je došlo do masovnog napada na policiju na dve lokacije, ispred, u okolini vlade Republike Srbije, u tim ulicama, i na Novom Beogradu ispred središta Srpske napredne stranke - rekao je Dačić i dodao:

- Naravno da svaki čovek može večeras i mogao je večeras da vidi ko izaziva nerede i da su takođe mogli da vide da nije bilo reči ni o kakvoj brutalnosti policije, kako su pričali svih ovih nedelja, niti da je policija izazvala bilo kakve incidente. Najteži incidenti su se dogodili u Novom Sadu - gde je došlo do demoliranja i paljenja prostorija SNS. Nije bilo nikakve brutalnosti policije, najmanje 5 policajaca je povređeno - rekao je Dačić.

Dačić je javno pozvao sve da se raziđu sa ulica Srbije.

Kako je istakao, Srbija je imala ponovo prilike da vide nasilje.

- Pozivamo da se sklone sa ulica, i da svi koji su mete napada da se suzdrže od odgovora. Morale su da budu upotrebljena i hemijska sredstva, jer se radi o masovnom napadu na policiju — kamenicama, motkama, guranje kontejnera na policiju, u Beogradu je povređeno 3 policajca, u Pančevu 2. Sinoć smo isto rekli, svi oni koji su počinili ova krivična dela, odgovaraće - rekao je Dačić.

Autor: Iva Besarabić