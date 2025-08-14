'DRŽAVA ĆE POBEDITI' Vučić: Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv Preneo: Anita Golubović

Predsednik Srbije se obratio građanima nakon ponovnog nasilja blokadera na ulicama Srbije.

Kaže da EU sada neće moći licemerno da se ponaša i da govori da je neko drugi kriv za ovo.

- Izuzetno je bila pametna odluka predsednika Vučevića da večeras povuče sve ljude iz stranačkih prostorija u Novom Sadu, želeći da izbegne bilo čije stradanje. Iako ti ljudi samo sede u svojoj kući i čuvaju svoju imovinu. Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv. Biće mnogo posla, biće više uhapšenih večeras nego sinoć i danas, sutra takođe i na kraju država će pobediti - kaže Vučić.

Autor: Iva Besarabić