'DRŽAVA ĆE POBEDITI' Vučić: Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv Preneo: Anita Golubović

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije se obratio građanima nakon ponovnog nasilja blokadera na ulicama Srbije.

Kaže da EU sada neće moći licemerno da se ponaša i da govori da je neko drugi kriv za ovo.

- Izuzetno je bila pametna odluka predsednika Vučevića da večeras povuče sve ljude iz stranačkih prostorija u Novom Sadu, želeći da izbegne bilo čije stradanje. Iako ti ljudi samo sede u svojoj kući i čuvaju svoju imovinu. Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv. Biće mnogo posla, biće više uhapšenih večeras nego sinoć i danas, sutra takođe i na kraju država će pobediti - kaže Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Nasilje

#Policija

#blokaderi

#protesti

#zgubidani

