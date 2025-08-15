'SPROVELI SU SVOJ KRVAVI PIR' Vučević: Blokaderi pokazali suštinu svoje politike, ogoljeno lice nasilja i terora

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, povodom nasilja na sinoćnjim protestima u više gradova, da se videlo šta bi bila suštinska politika blokadera kada bi preuzeli vlast, odnosno da je to ogoljeno lice nasilja i terora.

Vučević je rekao da su sinoć blokaderi sproveli svoj krvavi pir i napali policiju.

- Sinoć ste mogli da vidite u više gradova ogoljeno lice nasilja, terora i zaista šta bi bila politika blokadera. Uništavanje, spaljivanje, prebijanje, napadi, sve ono najgore što može da se desi jednoj državi i narodu. Teško je naći istorijske primere kada se nešto dešavalo kao što se dešava u Srbiji. Kada je neko dao sebi za pravo, kada je manjina, da vrši najgore nasilje. Da se napadaju drugi ljudi, da se prebijaju, linčuju.. I kako danas izgledaju prostorije SNS, tako bi izgledala sutra Srbija pod blokaderima - rekao je Vučević i dodao:

To što su sinoć ostavili kao trag iza sebe, to bi bio žig na licu i duši Srbije kada bi se dočepali vlasti. Juče smo doneli tešku odluku, da nemamo naše prijatelje patriote da budu ispred i u svojim prostorijama i videli ste kako su se ponašali blokaderi teroristi. Sve njihove laži i prevare da su se dan ranije sukobili sa batinašima, inače ne bi bili nasilni, su pali u vodu jer juče nikog nije bili ispred prostorija, a oni su kao prave hijene rasturali i uništavali tuđu imovinu.

Vučević je naveo i da u prostorijama SNS-a nije bilo nikoga, a da su blokaderi sproveli krvavi, rušilački pir kao horda.

- Onda su krenuli od prostorije do prostorije, pa se vraćali da dodatno unište. Kao po nepisanom pravilu da se počinilac zločina vraća na mesto zločina, a onda su napali policiju. U Beogradu je bilo žešćih sukoba sa policijom. Zahvalan sam svim našim članovima, patriotima i na brizi i na porukama podrške i na nerviranju zbog onoga što smo videli. Predsednik Vučić mi je rekao da ono što se desilo sinoć u Novom Sadu ga je podsetilo i probudilo i emocije i razmišljanja, na slike i scene kada su porodične kuće Vučića spaljene od strane ustaša. Za nas je tu puno simbolike, tako su juče ovi teroristi, ideološke ustaše, spaljivale naše prostorije sa željom da unište sve i svakoga. To potvrđuje da su dan ranije hteli sve da nas poubijaju. Još je ružnije i pogrdnije kako tajkunski mediji lažu i objašnjavaju to što se desilo - kazao je Vučević.

Vučević je istakao da će Srbija biti sačuvana i naglasio da ideologiju niko ne može uništiti, jer je ona pitanje ljudi, osećanja, misli i razmišljanja.

- Ono što ne mogu da unište to je ideja, ideologija, volja, duh. Videćete koliko danas, mnogo novih ljudi energije i snage, koji će nam se pridružiti. Baš kao ptica feniks, ideja i ideologija se izdigne i nastavi dalje. Sačuvaćemo našu otadžbinu Srbiju, hvala svima na podršci, branićemo Srbiju. Očekujem odgovornost, da policija, tužilaštvo i sud rade posao. Sačuvaćemo Srbiju, neće se iživljavati i rušiti je i paliti, ona je za nas svetinja, majka. Ideju i duh ne možete da spalite i uništite - istakao je Vučević.

Pitanja novinara

Odgovarajući na pitanja novinara o vanrednom stanju Vučević kaže da o tome nema potrebe govoriti i dodao da je potrebno samo da država postupi po zakonu.

- Nema potrebe za dodatnim pravno-političkim dodatnim merama, samo je potrebno da policija i tužilaštvo rade svoj posao - naveo je Vučević.

Kako je rekao, stvari su pravno jasno postavljene, a potrebno je da sistem radi i da se pokaže da postoji odgovornost.

- Ako nema odgovornosti onda dajete motiv da blokaderi nastave ovo da rade - kazao je Vučević.

Kako je dodao, huligani organizovano dolaze na mesta na koja to veče proglase da treba.

Izjava Marte Kos

Upitan o izjavi Marte Kos Vučević kaže da je bolje da preskoči odgovor na to pitanje, jer nema stepen tolerancije kao Ana Brnabić.

- Bolje da ne komentarišem demokrate iz Brisela, nisu nikada osudili ni dolazak pred kuće politikačara... - kazao je Vučević i dodao da nisu osudili ni to što je jedno dete izbačeno iz učionice, ni što je banda blokadera došla nekom na stan.

Vrlo je jasna njihova tišina.

Hapšenje hrvatskog državljanina

Povodom hapšenja hrvatskog državljanina zbog napada na policiju Vučević kaže da onog dana kada su hteli da ih spale i ubiju, kada je bio u prostorijama u Bulevaru, videli su nekolio automobila sa hrvatskim tablicama.

- Prisutni su oni stalno tu... Nisu mi jasni oni koji nose majice sa patriotskim natpisima, a jure sa onima kojima je Kosovo nezavisno... Čudna neka stvar, čudni neki odnosi. Susjedi su veoma prisutni i aktivni - naglasio je Vučević.

Podsetimo, divljačko nasilje blokadera sinić smo mogli da vidimo na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Valjeva, Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.

Autor: Pink.rs