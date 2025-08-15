BLOKADERI SU POKAZALI PRAVO LICE Mesarović: Nisu to nikakvi 'protestanti' već nasilnici i rušitelji SRBIJA JE JAČA OD MRŽNJE I ZLA, POBEDIĆE

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je, komentarišući sinoćnje divljanje blokadera u Novom Sadu, da je pravo lice takozvanih “mirnih” građansko-studentskih protesta ustvari lice mržnje, nasilja i rušenja Srbije.

-Ovo je čist fašizam na delu! Sinoć na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu i u Stražilovskoj ulici, maskirani ekstremisti, do zuba naoružani motkama i pirotehnikom, razbijali su stakla, provaljivali u prostorije Srpske napredne stranke, pljačkali, palili zastavu SNS, uništavali sve što su našli pred sobom. Dok su divljali nad tuđom imovinom, njihovi tajkunsko-opozicioni mediji cinično su uživo prenosili ovo bezumlje, lažno ubeđujući javnost da “nema incidenata” – jer, po njima, razbijanje, krađa i napad na političke neistomišljenike nije nasilje. Sram ih bilo - rekla je Mesarović.

Mesarović je navela da to nisu bili nikavi “protestanti”.

-Ovo su fašisti, nasilnici, rušitelji i mrzitelji Srbije koji bi da zapale naš grad i zemlju samo zato što mislimo drugačije. Ali Srbija je jača od vaše mržnje i zla, i pobediće - poručila je Mesarović.

Autor: D.B.