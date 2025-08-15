AKTUELNO

Politika

Nove pretnje Stefanoviću: Visićeš, izdajnička ljigo! Bez reakcije tužilaštva za visokotehnološki kriminal!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Glavnom višem tužiocu u Beogradu Nenadu Stefanoviću upućene su monstruozne pretnje putem društvene mreže "X", nakon što je juče najavio procesuiranje svih nasilnika na ulicama glavnog grada.

Blokaderska bagra ponovo je uputila pretnje smrću Stefanoviću krijući se iza skrivenog profila, ali policija će im sigurno ući u trag.

"Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićes m...ti j... ljigo sektaška"! glasi jeziva poruka upućena tužiocu Stefanoviću.

Blokaderi su pogibili kompas i hoce da tuku i ubijaju umesto da poštuju red i zakon, nakon što im je Stefanović juče jasno poručio :"Nasilju se mora stati na kraj".

Autor: A.A.

#Nenad Stefanović

#blokaderi

#tužilac

