SRPSKA LISTA PREDSTAVILA KANDIDATE ZA PREDSEDNIKE OPŠTINA NA LOKALNIM IZBORIMA Elek: Ljudi koji su se dokazali na delu i pokazali u odbrani interesa Srba

Foto: TANJUG/ SRPSKA LISTA

Srpska lista predstavila je kandidate za predsednike opština na lokalnim izborima.

Srpska lista predstavila je danas kandidate za predsednike u opštinama sa srpskom većinom. Lider Srpske liste Zlatan Elek rekao je da se radi o ljudima koji su se dokazali na delu i pokazali u odbrani interesa Srba.

Među kandidatima, dodao je, su i nova lica koja su prikazala odlične rezultate.

Kandidat Srpske liste za predsednika opštine Leposavić je Zoran Todić, Saša Milošević kandidovaće u Novom Brdu, Goran Dančetović u Obiliću, Ivica Tanasijević u Štrpcu, Miloš Perović u Zubinom Potoku, Dragiša Milović u Zvečanu, Novak Živić u Gračanici, Tanja Antić u Ranilugu, Dragan Petković u Partešu, Božidar Dejanović u Klokotu i Milan Radojević u Kosovskoj Mitrovici.

Lokalni izbori na Kosovu raspisani su za 12. oktobar.

Autor: D.B.

