'POSLEDICA TOKSIČNE I NASILNE ATMOSFERE KOJU KREIRAJU EKSTREMISTI NA ULICAMA' Asocijacija novinara Srbije osudila pretnje predsednici ANS Ivani Vučićević

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje jezive i monstruozne pretnje upućene predsednici ANS i glavnoj i odgovornoj urednici RTV Studio B, Ivani Vučićević, na društvenoj mreži TikTok.

Poruke poput „sprema ti se svilen gajtan“ predstavljaju direktno ugrožavanje života i ne smeju ostati nekažnjene.

Ovakve pretnje su posledica toksične i nasilne atmosfere koju kreiraju ekstremisti na ulicama i njima bliski tajkunski mediji, koji otvoreno podstiču mržnju i atmosferu linča prema novinarima koji im nisu po volji.

ANS zahteva od nadležnih institucija da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca, jer jedino odlučnom reakcijom možemo zaustaviti spiralu mržnje i nasilja prema novinarima. Sloboda govora ne može i ne sme da bude maska za otvorene pretnje smrću.

Autor: Iva Besarabić