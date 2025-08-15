'NAŠA EKONOMIJA RASTE MANJE NEGO ŠTO BI TREBALO' Vučić: To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se večeras na proteste u Srbiji.

- Nisam zadovoljan onim što imamo u zemlji, to utiče na život svih građana. Naša ekonomija raste manje nego što bi trebalo, zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemara koje neko namerno prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni. Sve ovo što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama, od Arapskog proleća do naše zemlje, nisu to neke velike novine i drugačije stvari - rekao je Vučić za Javni servis.

Autor: S.M.