Branka Lazić za Pink: Najveći ekstremisti su dovedeni da prave haos, opasni i agresivni i spremni na sve kako bi sproveli ono za šta su plaćeni!

Mislim da dolazi do kulminacije kod demonstranata, cifra koju dobijaju je očigledno porasla, rekla je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na Tv Pink, novinarka Branka Lazić.

Naime, novinarska ekipa Informera njihova napadnuta je tokom izveštavanja sa protesta u Novom Sadu, a reporter Vladimir Savić i snimatelj koji ga je pratio napadnuti su u pešačkoj zoni, ispred Gradske kuće u Novim Sadu.

Petar je tom prilikom zadobio povrede oka i glave.

Lazić je istakla da je dosta umorna i zabrinuta, posebno zbog Petra, snimatelja.

- Poslednjih par dana zaista nije isto kao što je bilo prethodnih meseci. Ja sam bila i u Novom Sadu, te večeri kada je nastala ona kulminacija i tada sam se uverila da više nije isto kao ranije - rekla je Lazić i dodala:

- Kao prvo, ljudi nisu isti. Isti su, ali su sada oni zgrupisani, oni koji su najveći ekstremisti i koji su dovedeni da prave haos, vrlo opasni i agresivni i spremni na sve i svašta, kako bi sproveli ono za šta su očigledno plaćeni.

Kako kaže, veruje da je za najekstremnije porasla cifra i dodaje da joj je jedina nada da će policija da radi svoj posao.

