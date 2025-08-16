HULIGANI BLOKADERI PRIZNALI: Napali su policiju, evo kolika im je kazna

Dvojica demostranata danas su na saslušanju priznala krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu 14. avgusta i zaključili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora, potvrđeno je u tom tužilaštvu za Pink.

Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 meseci sa rokom proveravanja od 4 godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara.

On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Кenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva, gađao policijske službenike u kordonu i fizički se opirao hapšenju.

Strahinja R. (21) iz Valjeva priznao je isto krivično delo za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci i novčanu kaznu od 10.000 dinara.

Prema sporazumu Strahinja R. je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 00,20 časova u Beogradu na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu, tako što je u više navrata flašama i flašama sa fiziološkim rastvorom gađao policijke službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbeđivali skup.

Sporazumi su predati Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njihovom potvrđivanju.

Autor: Pink.rs