AKTUELNO

Politika

MARINIKA TEPIĆ JE VIŠE PUTA DOKAZANA LAŽLJIVICA Mesarović: Lično sam svedočila užasu koji su sprovodili njihovi plaćenici blokaderi SRBIJA ĆE POBEDITI

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadriana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da je zajedno sa Milošem Vučevićem i njegovim sinom bila u prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu i da su bezočne laži sve što izgovori Marinika Tepić.

- Marinika Tepić je više puta dokazana lažljivica! To podvlačim, jer sve što ta žena izgovori su bezočne laži i potpuno neosnovani napadi, izlivi njenih ličnih frustracija zbog fanstastičnih rezultata koje naša Srbija ostvaruje zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Žena, jednostavno, toliko mrzi da pokušava da zatruje javnost teškim budalaštinama koje izgovara. Sram je bilo! Ali ona nema ni stida, ni srama, što govori o tome o kakvoj je osobi reč - bolesnoj mrziteljki - navela je Mesarović.

Mesarović je ponovila da je bila u prostorijama naše stranke na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu zajedno sa predsednikom stranke i savetnikom predsednika Republike Milošem Vučevićem i njegovim sinom Mihailom kada su blokaderi napadali sa zadnjeg ulaza.

- Lično sam svedočila užasu koji smo preživeli, kada su blokaderi fašisti palili našu stranku i pokušali sve da nas ubiju. Takvo zlo, takva mržnja, takvo nasilje nije viđeno i od najužasnijih fašističkih hordi 40-tih godina prošlog veka. I ta žena, koja sebe naziva političarkom, veliča pokušaje našeg ubistva i likuje zbog svega što se dešavalo, krvavog pira koju su sprovodili njihovi plaćenici blokaderi, čiji je finansijer i inspirator zločina upravo Dragan Đilas, šef Marinike Tepić. Preživeli smo i pobedili zlo koje Tepić i Đilas simbolizuju. I svaki put ćemo! I to je ono što je pokvarilo njihove bolesne planove, kada su im već svi pokušaji izazivanja obojene revolucije propali. Hteli su krvavim putem da dođu na vlast! Nikada neće uspeti da zaustave našu Srbiju! Pobediće Srbija - poručila je Mesarović.

pročitajte još

TRAMP PODRŽAVA PUTINOV PLAN?! Zelenski je na potezu, sve može biti ekspresno rešeno

Autor: Pink.rs

#Adrijana Mesarović

#Marinika Tepić

#Novi Sad

#SNS

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ DEKLASIRALA MARINIKU TEPIĆ: Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predsednikom SNS Milošem Vučevićem će vas pobedi

Politika

'DOSTA VIŠE BLOKIRANJA NORMALNOG ŽIVOTA' Ministarka Mesarović oštro reagovala na haos u Novom Sadu 'Blokaderi željni državnih funkcija ceo dan maltret

Politika

'DOSTA VIŠE BLOKIRANJA NORMALNOG ŽIVOTA' Ministarka Mesarović reagovala na haos u Novom Sadu (VIDEO)

Politika

Ministarka Mesarović: Marinika Tepić nastavlja sa besprizornim napadima i jezivim optužbama na račun predsednika Aleksandra Vučića

Politika

NAJEKSTREMNIJI TERORISTI RUŠE SVE PRED SOBOM JER NEMAJU PODRŠKU NARODA Mesarović oštro osudila napade i divljanja blokadera u Novom Sadu SRBIJA JE JAČ

Politika

'NESRETNA I NEOSTVARENA POLITIČKA PRELETAČICA I ŠAMPIONKA U OTVARANJU LAŽNIH AFERA' Mesarović o kompleksima Marinike Tepić zbog uspeha i rezultata Mil