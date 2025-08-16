BLOKADERIMA SE PREDLAŽE DA NA POLICIJU BACAJU SONU KISELINU: Novi bolesni poziv nasilnika - Boris Majlat i dalje ćuti

Prema saznanjima našeg portala Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i privođenje lica koje stoji iza ovog profila.

Rezultat nerada Tužilaštva za visokotehnološki kriminal doveo je do toga da se u javnom digitalnom prostoru nesmetano pojavljuju otvoreni pozivi na nasilje, hemijske napade na policiju, uništavanje imovine i fizičke obračune sa ljudima koji misle drugačije.

Na profilu koji se predstavlja pod imenom „Bezstraga“, za svega nekoliko dana osvanuo je niz poruka u kojima se građani na nasilje i uništavanje imovine, ipak najbizarniji poziv jeste gde se blokaderima predlaže da na pripadnike policije bacaju sonu kiselinu, hemijsko sredstvo koje u dodiru sa kožom izaziva teške opekotine, a pri udisanju može imati fatalne posledice. Pre toga, isti nalog je pozivao na uništavanje automobila pripadnika SNS-a, što se, nažalost, veoma brzo pretvorilo u realnost na ulicama nekoliko srpskih gradova.

Da ovo nije usamljen slučaj, svedoče i drugi nalozi koji na društvenim mrežama već nedeljama nesmetano širi pozive na linč, prebijanje, preti otkazima policajcima i etiketira sve one koji nisu deo protestnog korpusa. I sve to prolazi bez bilo kakve sankcije, istrage ili javne reakcije nadležnih organa.

Još više uznemirujuće od samih poruka je činjenica da Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uporno ćuti i gleda kako se pred očima javnosti šire najopasniji oblici nasilja. Bez ikakve reakcije, prepušta se prostor pojedincima i grupama koji otvoreno pozivaju na ubistvo, linč i fizičke napade, često uperene protiv pojedinaca iz javnog života, policije ili porodica državnih funkcionera.

Nalozi bliski organizaciji „Studenti u blokadi“ već danima nesmetano dele sadržaje koji direktno targetiraju Andreja Vučića, brata predsednika Srbije, pri čemu se otvoreno poziva na njegovu likvidaciju. Te poruke ne samo da ostaju nesankcionisane, već ih redovno prenose prozapadni mediji kao što su N1 i Nova S, dajući im dodatni publicitet, a time i težinu.

Istovremeno, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, dobija javne pretnje vešanjem, koje se otvoreno objavljuju u komentarima na društvenim mrežama. I tu, kao i u ostalim slučajevima, izostaje bilo kakva reakcije institucije na čijem je čelu Boris Majlat.

Autor: A.A.