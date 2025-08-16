AKTUELNO

Politika

NIKOLIĆ NAKON DIVLJANJA BLOKADERA U VALJEVU: Nasilje, fašizam i uništavanje apsolutno je jedino što oni nude

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Ivana Nikolić, član Predsedništva i koordinator Izvršnog odbora SNS za Kolubarski okrug, osudila je večerašnje divljanje blokadera.

- Nasilje, fašizam i uništavanje apsolutno je jedino što blokaderi nude. Teroristi i vandali su večeras demolirali i zapalili prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu. Većina učesnika večerašnjeg kriminalnog i vandalskog skupa nije iz Valjeva, došli su najgori nasilnici i mrzitelji Srbije da uništavaju nečiju imovinu. Bitange, bez imalo odogovornosti i savesti zapali su dva sprata poslovne - stambene zgrade u kojoj žive porodice sa malom decom - izjavila je Nikolić i dodala:

Sa fantomkama i maskama, naoružni sredstvima čija je upotreba opasna po život, jasno govori da su imali nameru da bude mrtvih. Danima u Srbiji imamo ogoljeno nasilje, mržnju, uništavanje, razbijanje i želju za ubijanjem, od strane blokadera. Građani jasno vide šta oni jedino nude i šta bi bilo od Srbije da takvi dođu na vlast. Koliko ste štete naneli Valjevu i Srbiji - građani vam neće zaboraviti. Sram vas bilo!
