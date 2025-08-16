AKTUELNO

Politika

Pokret socijalista: Od ustaša se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Pokret socijalista ||

Nije prvi put da ustaše u Novom Sadu napadaju prostorije Pokreta socijalista. Ustaše su našem osnivaču i vođi zabranile ulaz u Hrvatsku još 2018. godine, pa zašto njihovi sledbenici u Novom Sadu ne bi napali naše prostorije, poručili su u Pokretu socijalista povodom razbijenih prostorija Gradskog odbora Pokreta socijalista u Novom Sadu.

- Od ustaše se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet. Ne očekujemo da će tužilaštvo reagovati, a ni da će tražiti odgovorne za vandalizam. Mi nećemo prestati da se borimo za Srpski svet i društvo socijalne pravde, ali nećemo zaboraviti ko nas je napao. Do pobede i dan posle - navode iz PS-a.

pročitajte još

Blokaderi uništili prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista Novog Sada

Autor: Pink.rs

#Pokret socijalista

#blokada

#demoliranje

#osuda

#prostorije

POVEZANE VESTI

Politika

Blokaderi uništili prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista Novog Sada

Politika

Aleksandar Vulin: Dok ja vodim Pokret socijalista Aleksandar Vučić će imati apsolutnu podršku u svakom članu Pokreta socijalista

Politika

Pokret socijalista: Tražimo da se silom zakona očiste naše ulice i da se prekinu EU integracije

Politika

VULIN: Pobeda Vučićeve politike u Novom Sadu je pobeda za opstanak slobodne i nezavisne Srbije!

Politika

Pokret socijalista Novi Sad: Najoštrije osuđujemo cepanje i paljenje srpske zastave u Novom Sadu!

Politika

Pokret socijalista Beograd: Pozivamo nadležne da hitno reaguju i da se ne dozvoli da se iz Srbije širi fašistička propaganda i revizija istorije