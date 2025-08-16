Pokret socijalista: Od ustaša se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet

Nije prvi put da ustaše u Novom Sadu napadaju prostorije Pokreta socijalista. Ustaše su našem osnivaču i vođi zabranile ulaz u Hrvatsku još 2018. godine, pa zašto njihovi sledbenici u Novom Sadu ne bi napali naše prostorije, poručili su u Pokretu socijalista povodom razbijenih prostorija Gradskog odbora Pokreta socijalista u Novom Sadu.

- Od ustaše se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet. Ne očekujemo da će tužilaštvo reagovati, a ni da će tražiti odgovorne za vandalizam. Mi nećemo prestati da se borimo za Srpski svet i društvo socijalne pravde, ali nećemo zaboraviti ko nas je napao. Do pobede i dan posle - navode iz PS-a.

Autor: Pink.rs