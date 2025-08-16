'ULICA NIKAD NE SME DA OPTUŽUJE I PRESUĐUJE' Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujic najoštrije osuđuje napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.

"Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najostrije kažnjen", naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će ucinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

"Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje", ističe Vujić.

Autor: Pink.rs