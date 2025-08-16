AKTUELNO

Politika

'ULICA NIKAD NE SME DA OPTUŽUJE I PRESUĐUJE' Ministar Vujić osudio napad demonstranata na zgradu tužilaštva u Valjevu

Izvor: PInk.rs, Foto: Tanjug ||

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujic najoštrije osuđuje napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.

"Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najostrije kažnjen", naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će ucinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

"Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje", ističe Vujić.

pročitajte još

TEROR BLOKADERA U VALJEVU: Teroristi zapalili čoveku kafić, a on nije ni član SNS (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Nasilje

#Nenad Vujić

#Valjevo

#blokaderi

#osuda

POVEZANE VESTI

Politika

Vujić osudio objave na društvenim mrežama koje 'prizivaju smrt predsednika Vučića'

Politika

Brutalan napad na policiju u Valjevu: Blokaderi bacali topovske udare, pa kamenovali zgradu Skupštine grada i tužilaštva (FOTO+VIDEO)

Politika

MINISTAR VUJIĆ O OKUPLJANJU PRED ZGRADOM SUDA U NOVOM SADU: Direktan pritisak na rad tužilaštva i suda

Politika

MINISTAR PRAVDE VUJIĆ JASAN: Sud ne sme i neće podleći pritisku

Politika

'NAPADI NA POLICIJU SU NAPADI NA DRŽAVU I PRAVNI POREDAK' Ministar pravde Vujić pozvao sve sudije i tužioce da radom štite pravni poredak i bezbednost

Politika

'OPSADA NIŠ TV JE FAŠISTIČKI UDAR NA SLOBODU MEDIJA' Asocijacija novinara Srbije najoštrije osudila napad na televiziju: Neće zapaliti istinu