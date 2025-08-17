'SAČUVAĆEMO MIR I KAZNITI SILEDŽIJE' Predsednik Vučić poslao jaku poruku posle nasilja blokadera u Valjevu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video porukom na Instagramu posle nasilja koje su u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu sproveli blokaderi teroristi paleći imovinu stranaka, državnih uprava i brutalnim napadom policiju.

- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajendno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar - sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubaci i podršci - kazao je Vučić.

U opisu objave stoji:

Nasilje je izraz potpune nemoći. Sačuvaćemo mir i kazniti siledžije.

Autor: Pink.rs