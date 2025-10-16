SRBIJA IMA ZNAČAJNE REZERVE ENERGENATA Vulin: Ne sumnjam da će se uspešna saradnja sa Rusijom nastaviti

Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izrazio je uverenje da će se naći rešenje koje će odgovarati i Srbiji i Rusiji o gasnom aranžmanu.

"Sve ove godine smo to vrlo uspešno radili pa verujem da će se takva saradnja i nastaviti. Naše državno rukovodstvo je mnogo uradilo na tome da imamo vrlo značajne zalihe gasa u Banatskom dvoru, sporazum sa Mađarskom koji omogućava da skladištimo daleko veće količine gasa, isto važi i za naftu i derivate. Ne sumnjam u politiku koja će omogućiti da upravo tako i nastavimo", izjavio je Aleksandar Vulin za televiziju Prva.

Dodao je da je Rusija naš prijatelj i saveznik ali da su mnogi jedva dočekali da je napadnu zbog produženja gasnog aranžmana do kraja godine "potpuno zaboravljajući da svih ovih godina imamo najjeftiniji gas u Evropi, da se plaća po gasnoj formuli, da nismo osetili bilo kakve probleme u snabdevanju gasom, a da ne govorimo o tome da su odavno zaboravili koliko nas je puta Rusija podržala kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, lažnom genocidu u Srebrenici. Rusija je naš prijatelj, naš saveznik i nemam nikakvu dilemu da Rusija vodi računa o našim interesima."

Upitan koliko je bitno da i građani Srbije nemaju tu dilemu, Vulin je istakao da odjednom primećujemo da je opšta tačka nacionalnog jedinstva da su Rusi krivi za sve dodajući da je zanimljivo da niko nikad nije pitao šta građani misle o tome što nam je Amerika uvela carine od 35 posto ili o tome što su nam uveli sankcije NIS-u.

"Nisu Rusi uveli sankcije NIS-u. To je isto kao ona priča 1999. godine - nije važno što su nas Amerikanci bombardovali važno je što Rusi nisu sprečili bombardovanje. Dakle, nije problem što je Amerika uvela političke sankcije NIS-u ciljajući Srbiju, ne Rusiju, već Srbiju na prvom mestu, ali je glavni problem što eto Rusi nisu baš oduševljeni idejom da napuste vlasništvo u firmi koju su kupili i koja je njihova svih ovih godina. Moramo biti bar toliko realni da kažemo da to jeste tako i da nema krivice ni na Srbiji ali nema ni na Rusiji. Ima je u Americi, ima je kod onih koji su uveli sankcije NIS-u bez ikakvog povoda i razloga. Jedini razlog uvodjenja sankcija NIS-u jeste pokušaj da Srbi budu ti koji će zauvek pokvariti svoje odnose sa Rusijom", rekao je Vulin ističući da što se tiče odnosa sa našim glavnim energetskim snabdevačem "između Srbije i Rusije imamo apsolutnu bezbednost, jedini koji mogu da ugroze našu energetsku bezbednost su zemlje Evropske unije koje mogu da preseku dolaz ruskog gasa prema nama."

Dodao je da se Srbija trudi da diverzifikuje svoje energetske izvore, da se snabdeva i na istoku i na zapadu, da bi bila spremna za svaku eventualnost.

Govoreći o trenutnoj situaciji u svetu Vulin je rekao da je unipolaran svet mrtav ali da multipolarni svet još nije oživeo.

"Mi se sada nalazimo u jednom raskoraku između starog sveta u kome smo svi mi živeli, u kome se slušala volja samo jedne zemlje, i multipolarnog sveta u kome se sada slušaju glasovi mnogo više zemalja. Nekada je to bila SAD, sada su to i Rusija i Kina i zemlje BRIKS-a. Svet se nepovratno promenio ali u institucionalnom smislu to se ne može još videti do kraja. Ali sama činjenica da mi imamo realnu alternativu kada govorimo o Evropskoj uniji i kada govorimo o odnosu prema velikim silama, govori da se svet nepovratno promenio i da je to jako dobra vest za male i slobodne zemlje kao što je Srbija."

Autor: A.A.