Đilas i Kurti - braća po stranci: Od danas je i zvanično (FOTO)

Partija evropskih socijaldemokrata (PES) glasala je za prijem u svoje članstvo Stranku slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.
Evropska politička porodica stranaka levog centra prethodno je danas isključila iz svog članstva partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica.
Iz Partije evropskih socijalista izbačen je Robert Fico, a u istom trenutku su ubačeni Kurti i Đilas.
Sada je sve jasno. Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje su od danas i zvanično sestrinske stranke, a Đilas i Kurti u istoj porodici socijalista!
17. октобар 2025.
Autor: Pink.rs