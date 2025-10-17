AKTUELNO

Đilas i Kurti - braća po stranci: Od danas je i zvanično (FOTO)

Partija evropskih socijaldemokrata (PES) glasala je za prijem u svoje članstvo Stranku slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i Samoopredeljenje Aljbina Kurtija.

Evropska politička porodica stranaka levog centra prethodno je danas isključila iz svog članstva partiju Smer slovačkog premijera Roberta Fica.

Iz Partije evropskih socijalista izbačen je Robert Fico, a u istom trenutku su ubačeni Kurti i Đilas.

Sada je sve jasno. Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje su od danas i zvanično sestrinske stranke, a Đilas i Kurti u istoj porodici socijalista!

