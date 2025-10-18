'LIČNE INTERESE STAVLJAJU IZNAD DRŽAVE' Đerlek: Sramno je da neki ministri, državni sekretari i pomoćnici ćute kada se od njih očekuje da DIGNU GLAS

Došlo je vreme da država ne može da bude talac ličnih interesa, navodi Đerlek.

Državni sekretar Mirsad Đerlek, jutros se uključio u jutarnji program TV Pink kod voditeljke Jovane Jeremić, gde je istakao da je svestam u politici mnogo korisnije biti demagog, međutim, došlo je vreme da se "gađa pravo u metu".

- Zašto se funkcioneri ne oglašavaju? Reći ću najblaže da je nekorektno ponašanje naših koalicionih partnera, posebno oni koji su bili na listi SNS. Jer je SNS bila korektna kada su bile dodele funkcija... Apsolutna tišina, za par meseci su bila 2 oglašavanja koja su bila maliciozna. Interes koji je lični, su stavili iznad interesa države - rekao je Đerlek.

Došlo je vreme da država ne može da bude talac ličnih interesa, dodao je potom.

- Odjednom su svi nestali, ministri, državni sekretari, pomoćnici... Ne žele da preuzmu odgovornost, a da koriste pozicije... To je neiskreno. Ono što je bitno i pozitivno u svemu je da su međunacionalni odnosi u Novom Pazaru i regionu dobri.. - kaže Đerlek.

Ja se nadam da neće doći do zloupotrebe bošnjačkog naroda, ali apsolutna tišina u trenutku kada je bitno je sramna, naveo je Đerlek.

- Imam neperkusiju na ono što se dešava na Balkanu. Turska tražio deo svog kolača u geopolitičkoj situaciji, ima podršku Zapada, jer je uradila za njih važne stvari. Ovde je osnovni cilj da se smanji uticaj Rusije i Kine u Srbiji, a oni nama u ovom trenutku daju izuzetnu podršku... Ne treba da idu preko leđa Republike Srbije, moramo nastaviti sa politikom mira i stabilnosti - dodao je Đerlek.

Autor: D.Bošković