Mali: Srbija će naći rešenje za finansijske transakcije na pumpama NIS-a, razgovaramo sa obe strane

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu da će Srbija učiniti sve kako bi se našlo rešenje za finansijske transakcije na pumpama Naftne industrije Srbije.



"Nadamo se da ćemo naći rešenje za taj problem", rekao je Mali za Tanjug povodom upozorenja koja su stigla iz SAD Narodnoj banci Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom.

Mali razgovarao sa 40 investitora u Vašingtonu: "Svi prepoznaju vrednost investicionog rejtinga, bez obzira na priče i sankcije NIS-u, prinosi su potpuno stabilni"

Ministar Mali je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpuno u pravu kada kaže da imamo dovoljne rezerve nafte i derivata.

Mali je dodao da su svi juče mogli da vide i da su za dva dinara pojeftinili dizel i benzin uprkos problemima koje Srbija ima sa NIS - om i sankcijama američke administracije.

"Srbija će naći rešenje. Građani Srbije treba da znaju da činimo sve, da razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom kako bismo našli rešenje. Razgovaraćemo i sa Amerikancima da ovu meru, kada su u pitanju finansijske transakcije, prolongiraju što duže kako bi promet naftnim derivatima na pumpama NIS-a i dalje bio moguć i uobičajen”, rekao je Mali, koji je u Vašingtonu učestvovao na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak da su po pitanju Naftne industrije Srbije veći problem od snabdevenosti finansijske transakcije s obzirom da su stigla upozorenja iz SAD za Narodnu banku Srbije zbog mogućnosti da se na pumpama NIS-a plaća Dina karticom i dodao da ćemo razgovarati sa Amerikancima da neko vreme to još dozvole.

Autor: D.Bošković