Paunović: Zakon o jedinstvenom biračkom spisku početkom novembra pred poslanicima, ovo su svi detalji

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila je danas da veruje da će se finalna verzija Zakona o jedinstvenom biračkom spisku uskoro naći pred poslanicima, dodajući da očekuje da bi već početkom novembra moglo o njemu da se razgovara na skupštinskoj sednici.

- Ova verzija je verzija oko koje se usaglasio civilni sektor sa vladajućom većinom. Nisam sigurna da još uvek imamo reakciju opozicionih parlamentarnih stranaka i ne bih smela da u tom kontekstu sada komentarišem, ali verujem da to jeste tekst koji bi mogao da se kao finalni tekst nađe pred poslanicima u parlamentu Srbije i to jako brzo... Moglo bi da se početkom novembra o njemu razgovara, pa konačno i da se on kao takav usvoji i krene sa svojom primenom - rekla je Paunović za RTS.

CRTA i CeSID se saglasili sa Nacrtom zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a onda su krenuli napadi: "Bolje imati kompromisno rešenje nego čekati savršeno"

Na pitanje da li je ova verzija teksta zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a, Paunović je odgovorila da su praktično ispunjene sve preporuke ODIHR-a.

I komisija od 10 članova kontroliše birački spisak

Na pitanje koja ovlašćenja će imati komisija čije je formiranje predviđeno novim zakonom, Paunović je odgovorila da će komisija imati mogućnost kontrole, revizije i nadzora spiska, u saradnji sa MDULS i sa MUP-om.

- Mislim da (komisija) ima sasvim dovoljno ingerencija sa pozicije kontrolnog tela. Činiće je deset ljudi, tu ne postoji nikakva apsolutna većina koja bi mogla da bude politički zloupotrebljena. Odluke će se donositi većinom od sedam glasova, uz napomenu da u sedam glasova moraju biti uključena dva glasa predstavnika civilnog društva, dva glasa predstavnika opozicionih parlamentarnih stranaka i dva glasa predstavnika vladajuće većine. Dakle, ne postoji preglasavanje. Ta komisija će raditi na način da zaista mora ozbiljno da sagleda i postigne konsenzus oko svojih odluka - kazala je Paunović.

Na pitanje da li veruje da će donošenje novog zakona staviti tačku na političke rasprave oko biračkog spiska, Paunović je odgovorila da ne veruje, jer se, kako kaže, do sada ta tema koristila uglavnom za političke obračune ili stavljanje akcenta na nešto drugo, usled nezadovoljstva izbornim rezultatom određenih aktera.

Autor: D.Bošković