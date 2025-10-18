'JASNO JE DA IMAMO NOVI SVETSKI POREDAK' Mrdić o sastanku Trampa i Putina u Mađarskoj: Srbija iz ovoga može da izvuče samo KORIST - narod će onda videti odgovornu politiku predsednika Vučića

Američki predsednik Donald Tramp dogovorio je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da će se sastati kod mađarskog predsednika Viktora Orbana. Tramp je poručio da je razgovor sa Putinom bio veoma produktivan za njega i obećao da će biti više tema na stolu kada se budu sastali u Budimpešti. Postavlja se ključno pitanje, s obzirom da će oči celog sveta biti uprte u taj sastanak, gde je Srbija u celoj ovoj priči?

Uglješa Mrdić, narodni poslanik, kaže da imamo novi svetski poredak i da će naredni sastanak Trampa i Putina rešiti neka ključna pitanja.

- Potpuno je jasno da imamo novi svetski poredak. Postoje tri ekonomsko najače političke sile, a to su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Uskoro sledi još jedan susret Putina i Trampa na kome će oni definisati sve stvari oko Ukrajine i Bliskog istoka - rekao je Mrdić.

Mrdić dodaje da pojedine zemlje Evropske unije ne gledaju blagonaklonu na ulogu Mađarske u ovim pregovorima.

- Orban će tu imati dosta problema, odmah ću to da kažem. Pojedinim evropskim centrima moći kao što su Velika Britanija i Nemačka se uopšte ne sviđa uloga Mađarske u ovim pregovorima, jer bi oni voleli da i Mađarska, Slovačka, ali i Srbija budu neke vrste protektorata. Naravno da im ne odgovara nezavisna politika koju je počeo da vodi Orban gradeći prijateljstvo i sa Rusijom i sa Amerikom, a sve vreme štite Mađarske interese u EU - rekao je Mrdić.

Mrdić se osvrnuo i na ulogu Srbije u celoj situaciji.

- Koja je tu sada naša uloga? Naša uloga je da mi iz svega ovoga izvučemo korist za Srbiju. Imamo tu sreću da smo poput Mađarske u dobrim prijateljskim odnosima i sa Rusijom i Amerikom. Aleksandar Vučić je prijatelj sa Putim i sa Orbanom, kao i u odličnim odnosima sa Trampom tako da mi iz svega ovoga možemo da izvučemo samo korist. Nismo ušli u građanski rat, nismo ušli u regionalni rat ili svetski, već gledamo samo interes Srbije. Narod u Srbiji će tada da vidi koliko dobru spoljnu politiku vodi predsednik Vučić - rekao je Mrdić.

Mrdić za kraj ističe da će ovakav razvoj situacije sprečiti nove skube, a okončati postojeće.

Autor: Iva Besarabić