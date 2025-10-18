Hiljade ljudi zarobljeno u Beogradu: Da li je moguće da ovo rade ljudima za vikend?! (FOTO)

Šačica od ne više od petnaestak blokadera izazvala je danas pravi kolaps u Beogradu, gde je u automobilima i vozilima gradskog prevoza ostalo zarobljeno na hiljade ljudi.

Naime, zbog grupice zgubidana koja se okupila ispred Pravnog fakulteta u srcu glavnog grada naše zemlje ljudi nisu mogli da prođu Beogradskom ulicom, Bulevarom Kralja Aleksandra, ali ni Krunskom, pa su se na njima stvorile reke vozila. Blokirani su ostali i tramvaji, ali i autobusi, u kojima je bio veliki broj naših sugrađana.

- Petnaestak blokadera kod Pravnog falulteta blokira pola Beograda. Zbog budala zgubidana ljudi stoje u prevozu, hiljade ljudi zarobljeno je na Bulevaru, u Beogradskoj, Krunskoj i tako dalje. Rešili blokaderi da nam unište vikend posle radne nedelje. Zgubidani neradnici mrze narod Srbije - javio se jedan besni Beograđanin.

Fotografija iz Beogradske ulice pokazuje kako su mnogi ljudi izašli iz vozila gradskog prevoza i dalje nastavili peške, dok se u daljini vidi šačica blokadera na Bulevaru kralja Aleksandra.

Zbog kolapsa u ovom delu Beograda mnogi su svojim vozilima krenuli alternativnim pravcima ka centru, pa su se gužve formirale u bukvalno celom gradu i ljudi su primorani da najmanje sat vremena putuju do svojih odredišta za koja im je inače potrebno desetak minuta.

Autor: Iva Besarabić