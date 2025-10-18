VUČIĆ: Ruska vakcina protiv raka može spasiti hiljade života – spremni smo da platimo 100.000 evra po pacijentu!

"Nadam se da će vakcina protiv raka koju razvijaju Rusi do kraja sledeće godine biti dostupna i našim građanima", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu.

"Ja sam imao juče razgovor sa Aleksandrom Gincburgom, on je šef Gamaleja instituta, čuvenog u Moskvi. Oni razvijaju vakcinu, ona se razlikuje od svih ostalih vakcina protiv raka, ali sve u svemu oni su ubeđeni da bi to moglo da bude od 80 do 85 posto uspešno."

"Cena tog preparata danas je 100 hiljada evra, ali toliko je značajno da bismo mi bili spremni veliki novac da izdvojimo, da lečimo hiljade i hiljade pacijenata, samo da se to pokaže kao dobro. Za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema i mnogo sam srećan što tu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima."

Autor: Dalibor Stankov