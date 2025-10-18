BAKLJE, STAV I IDEOLOGIJA: Blokaderi u Srbiji preuzeli matricu Banderovaca – evo dokaza!

Vizuelni identitet blokadera u Srbiji sve više podseća na istorijske slike ukrajinskih Banderovaca – pripadnika radikalnog nacionalističkog pokreta OUN-B.

Njihova koreografija, držanje, upotreba baklji i grupno delovanje neodoljivo liče na ulične rituale koji su bili zaštitni znak Banderovaca tokom 20. veka.

Baklje koje nose, formacije koje zauzimaju, poruke koje šalju – sve to deluje kao preuzeta matrica političkog performansa koji je imao za cilj da pokaže snagu, disciplinu i ideološku pripadnost. Banderovci su koristili ulični prostor kao pozornicu za demonstraciju moći, a isti obrazac danas primenjuju blokaderi u Beogradu i Novom Sadu.

Nema spontane pobune, nema građanskog izražavanja – postoji jasno osmišljena koreografija, vizuelna poruka i ideološki okvir. Blokade saobraćaja nisu samo tehnički prekid kretanja, već ritual koji ima duboku simboliku. Ulični prostor se pretvara u ideološku pozornicu, a građani u publiku koja posmatra političku koreografiju.

Upravo zato se sve češće čuje: "Ovo sa bakljama pokupili od Banderovaca." Jer ono što se vidi – nije novo. To je već viđeno. I to ne u demokratskim okvirima, već u radikalnim pokretima koji su koristili ulice da pokažu pripadnost, snagu i spremnost na sukob.

inače, Banderovci su pripadnici ukrajinskog nacionalističkog pokreta koji je delovao tokom prve polovine 20. veka, a ime su dobili po svom vođi Stepanu Banderi.

Autor: Pink.rs