SKANDAL NAD SKANDALIMA: Duško Vujošević iz luksuznog stana na Vračaru gađao JAJIMA pristalice SNS

Noćas je na više lokacija u Srbiji zabeleženo divljanje blokadera!

Protekle noći došlo je do nasilnih incidenata tokom neprijavljenih okupljanja blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu, Bačkoj Palanci i Beogradu. U Vrbasu je povređeno 16 policajaca, dok se 52 građana javilo u Dom zdravlja zbog različitih povreda.

Blokaderi su nasrnuli na građane koji su mirno branili prostorije stranke, koristeći topovske udare, baklje i cigle. Slični prizori divljaštva zabeleženi su i u Bačkoj Palanci, gde su blokaderi prvo napali policiju, a potom jednog mladića pogodili kamenicom u glavu.

U Beogradu, na Vračaru, noćas je grupa od 50-60 blokadera došla pred kancelariju SNS. Kasnije su stigle i pristalice stranke, a dok su stajali u Njegoševoj ulici, iz stana bivšeg trenera Duška Vujoševića naprednjaci su gađani jajima i drugim predmetima.

Stan Vujoševića, koji se nalazi u jednoj od najskupljih zgrada na Vračaru sa 24-časovnim obezbeđenjem, identifikovan je kao mesto odakle su dolazili napadi. Među naprednjacima su bili lokalni stanovnici, njegove komšije, koji su prepoznali da su „bombardovani“ iz ovog doma.

Dragan Vasiljević, načelnik policije, reagovao je nakon nasilja širom Srbije ošto osuđujući blokadere.

- I u Bačkoj Palanci i u Vrbasu formirali smo dvostruke kordone policije. Razdvojili smo građane računajući da je ta udaljenost između njih bezbedna, da neće doći do sukoba. Međutim, došlo je do gađanja kamenicama, bakljama, jajima, pojavili su se lica sa palicama, sa štanglama, sa drvenim motkama. Očigledno je namera bila da budu ozbiljni sukobi - rekao je Vasiljević.

Dodao je da se i u Vrbasu i u Bačkoj Palanci okupilo oko 200 građana koji su želeli da idu pred prostorije SNS, dok je oko 800 pristalica stranke bilo ispred prostorija te političke organizacije.

Autor: Pink.rs