'KURTIJEVA ODMAZDA' Kancelarija za KiM: U Zubinom Potoku i Zvečanu privedeno sedmoro Srba

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je jutros u Zubinom Potoku u Zvečanu privedeno sedmoro Srba, uz ocenu da je reč o odmazdi Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova zbog pobede srpskog naroda na lokalnim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla.

„U nastavku brutalne fizičke i pravne represije prema srpskom narodu, Aljbin Kurti je jutros naredio akciju hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu u kojoj je privedeno sedmoro naših sunarodnika. Njegove policijske falange upale su jutros oko šest sati u ove dve mirne srpske opštine na severu Kosova i Metohije, uz specijalne jedinice pod punim naoružanjem, kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima“, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Dodaje se da je opsadno policijsko stanje i uzmemiravanje Srba trajalo više sati.

„Tokom ove brutalne akcije, Kurtijevi specijalci porazbijali su vrata na srpskim kućama, vršeći pretres i premetačinu, uz arbitrarna privođenja naših sunarodnika“, napominje Kancelarija za KiM.

Privedenima će biti obezbeđena pravna pomoć, a o njihovom provođenju Kancelarija za KiM će obavestiti i međunarodne predstavnike.

„Reč je o odmazdi Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, zbog pobede srpskog naroda na nedavno završenim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla koje Kurti želi da kompenzuje preko leđa srpskog naroda“, zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je jutros da je naložilo pretres na devet lokacija u opštinama Zubin Potok i Zvečan u okviru, kako su naveli, istrage o organizovanom kriminalu i teškim krivičnim delima.

