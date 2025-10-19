OGLASILA SE SRPSKA LISTA: Neosnovana hapšenja u Zubinom Potoku i Zvečanu deo kampanje zastrašivanja Srba, naoružani do zuba zorom upali u srpske domove

Specijalne jedinice kosovske policije, kako navode iz Srpske liste, pod punom ratnom opremom, upale su u ranim jutarnjim časovima u srpske domove, lomeći vrata i izazivajući strah i paniku među građanima.

„Reč je o goloj demonstraciji sile i pokušaju zastrašivanja našeg naroda. Ovakvi postupci predstavljaju otvoreni oblik političke odmazde nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije, nakon ubedljive pobede Srpske liste na nedavnim izborima, izraz nervoze i nemoći Prištine koja pokušava da svoj izborni poraz nadomesti progonom nevinih a sve u sklopu priprema za drugi krug lokalnih izbora na kojima Kurti želi da pobedi u nekim opštinama, svestan da nema šta drugo da ponudi biračima osim mržnje prema Srbima“, ukazuju.

Ističu da su predstavnici Srpske liste u kontaktu sa članovima porodica, a da je svim neosnovano uhapšenima obezbeđena pravna podrška.

„Imajući u vidu predstojeći drugi krug lokalnih izbora i krizu u Prištini, pozivamo naš narod da ostane smiren i jedinstven, jer istina i pravda su na našoj strani. Nikakve akcije zastrašivanja neće slomiti duh srpskog naroda niti našu rešenost da ostanemo na svojim vekovnim ognjištima, a na nama je da čuvamo jedni druge i mir koji nam je preko potreban“, poručuju iz Srpske liste.

Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u Zubinom Potoku u Zvečanu privedeno je sedmoro Srba.

Pretres na devet lokacija u Zubinom Potoku i Zvečanu naložilo je jutros Specijalno tužilaštvo Kosova u, kako su najavili, okviru istrage o organizovanom kriminalu i teškim krivičnim delima.

Autor: S.M.