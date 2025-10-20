VUČIĆ SE OPROSTIO OD GENERALA PAVKOVIĆA: Ostaće upamćen po radu, disciplini i uverenju da se uniforma nosi sa čašću, a reč drži kao zavet!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića.

U saučešću se kaže:

„Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića.

Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali. Tokom dugogodišnje službe ostavio je trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povereni.

Generacije vojnika i starešina pamtiće ga po radu, disciplini i uverenju da se uniforma nosi sa čašću, a reč drži kao zavet. Svoj život posvetio je služenju zemlji i vojsci, a sećanje na njega čuvaće oni koji su s njim delili i teške i ponosne dane.

U ovom času tuge, naše misli su sa njegovim bližnjima. Neka pronađu utehu u uspomenama, poštovanju i ljubavi onih koji su ga poznavali. Neka mu je večna slava i hvala, a porodici snaga, strpljenje i mir u ovim bolnim trenucima“, navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Autor: A.A.