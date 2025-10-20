AKTUELNO

Politika

Macut: Odlaskom generala Pavkovića počinje period dubokog i trajnog sećanja

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Premijer Srbije prof. dr. Đuro Macut izrazio je saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije i načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića i istakao da odlaskom Pavkovića počinjemo period dubokog i trajnog sećanja, koji će u istoriji sigurno biti zabeležen kao jedna borba malog naroda protiv velikih sila.

"Nadam se da smo obavili jedan častan posao i da smo generala Pavkovića vratili u zemlju u trenutku kada je to bilo možda najpotrebnije i njemu i njegovoj porodici - da zapravo okonča i premine u svojoj zemlji", rekao je Macut u izjavi za medije nakon posebne sednice u zgradi lokalne samouprave u Leskovcu.

General Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu.

On je 28. septembra stigao u Beograd iz Finske, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Autor: S.M.

#Istorija

#Nebojša Pavković

#Smrt

#sećanje

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

Ministar Vujić: Nakon povratka generala Pavkovića planiram da obiđem i ostale haške osuđenike

Politika

VUČIĆ SE OPROSTIO OD GENERALA PAVKOVIĆA: Ostaće upamćen po radu, disciplini i uverenju da se uniforma nosi sa čašću, a reč drži kao zavet!

Politika

Macut: Nadam se da ćemo tokom jeseni otvoriti Klaster 3

Politika

Procurila fotografija generala Pavkovića s VMA: General u kolicima - ovako izgleda (FOTO)

Politika

HVALA ZA ČAST, HRABROST I SLUŽBU OTADŽBINI Lider SNS Vučević se oprostio od generala Nebojše Pavkovića: Počivajte u miru i večna Vam slava

Politika

Vulin: Žrtva generala Pavkovića je svesna, herojska i obavezujuća