Macut: Odlaskom generala Pavkovića počinje period dubokog i trajnog sećanja

Premijer Srbije prof. dr. Đuro Macut izrazio je saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije i načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića i istakao da odlaskom Pavkovića počinjemo period dubokog i trajnog sećanja, koji će u istoriji sigurno biti zabeležen kao jedna borba malog naroda protiv velikih sila.

"Nadam se da smo obavili jedan častan posao i da smo generala Pavkovića vratili u zemlju u trenutku kada je to bilo možda najpotrebnije i njemu i njegovoj porodici - da zapravo okonča i premine u svojoj zemlji", rekao je Macut u izjavi za medije nakon posebne sednice u zgradi lokalne samouprave u Leskovcu.

General Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu.

On je 28. septembra stigao u Beograd iz Finske, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Autor: S.M.