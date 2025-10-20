Tužioci VJT u Beogradu napustili konferenciju, predsednik VST pokušao da opravda nezakonitu odluku o odbacivanju prijave tuzioca Uskokovica

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković danas je neovlašćeno, na strukovnoj konferenciji u organizaciji Saveta koja se održava na Kopaoniku, u svom izlaganju pokušao da opravda obaranje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića na izborima za buduće članove VST, dajući svoje tumačenje Zakona o javnom tužilaštvu i saglasnosti Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, iako je samo Narodna skupština ovlašćena za davanje autentičnih tumačenja.

Prema tumačenju Stamenkovića, kolegijum javnog tužilaštva čine samo izabrani tužioci u tom javnom tužilaštvu, što je u suprotnosti sa članom 17 Pravilnika o upavi u javnom tužilaštvu koji jasno kaže da kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.

Ovaj izuzetak nepravilnog tumačenja dat je kako bi se srušila kandidatura Uskokovića, siguran je naš sagovornik.

Naime, upućeni tužioci u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nisu glasali na kolegijumu tog tužilaštva (JTOK) jer je tumačeno da to treba da rade na kolegijumu VJT u Beogradu - što je, ponavljamo, suprotno Pravilniku.

Tokom spornog Stamenkovićevog izlaganja, Uskokovićeve kolege - tužioci iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu napustile su konferenciju u kojoj ne žele dalje da učestvuju jer ona, prema rečima našeg sagovornika, preti da se pretvori u potpuni fijasko jer nedvosmisleno urušava željenu vladavinu prava u Srbiji.

Da skandal bude veći, Izborna komisija VST koja je odbacila kandidaturu Uskokovića nije u svom rešenju navela pravo na pravni lek - što je skandalozan propust za tako važno radno telo Saveta, ukazao je naš izvor.

Međutim, u Izborna komisija se u samom rešenju poziva na niz odredbi Zakona o javnom tužilaštvu iako njeni članovi dobro znaju da su zakoni precizirani podzakonskim aktima - u ovom slučaju Pravilnikom o upravi u javnom tužilaštvu koji je očigledno prekršen.

Naš izvor iz pravosuđa ukazuje da je Izobrna komisija napravila logičku grešku koja se naziva "ne sledi ".

"Zaključak izborne komisije nema nikakve veze sa stavovima iz obraloženja rešenja o odbacivanju Uskokovićeve kandidature. Dok u obrazloženju selektivno navodi propise i činjenice o načinu rada i glasanja na kolegijumu na kraju izvodi zaključak bez ikakve argumentacije koja bi povezala navene činjenjenice i propise sa datim zaključkom. Ovo je tipična greška u rezonovanju, koja se u pravu zove 'bitna povreda postupka'", naglasio je naš izvor iz pravosuđa.

Autor: S.M.