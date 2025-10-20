'EVROPA PODIŽE ZAVESU PREMA RUSIJI' Vučić o sankcijama NIS-u: Ne mogu da budem zadovoljan, ali znam da naši ruski partneri dobro razumeju našu situaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja iz Budimpešte, nakon razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u okviru radne posete Mađarskoj, govorio i o sankcijama NIS-u.

- Ja sam poslednjim razgovorom, ne mogu da kažem zadovoljan, jer teška je situacija, ne mogu da budem zadovoljan, ali znam bar da naši ruski partneri razumeju šta je to što mi možemo, šta je to što ne možemo. I znam da dobro razumeju našu situaciju. Ja ne želim da razgovaram o konfiskaciji nečije imovine. Prosto, ja mislim da ljudi u Mađarskoj i ljudi u Srbiji na užasan način pamte ono što se dešavalo. Bar u tom smislu.

- Mi smo srećni što smo sebe oslobodili uz podršku Crvene armije, značajno, ali mi ne možemo da kažemo da smo srećni zbog svega što se zbivalo u tim posleratnim godinama gde je otimana imovina ljudima koji su bili uglavnom pametniji i ponešto bogatiji od nekih drugih. Ali su te osobe proglašavane za državne neprijatelje, te za ne znam šta. Ja to danas da radim nekoj drugoj zemlji zbog sveopšte hajke koje postoje u svetu, ne pada mi na pamet - rekao je Vučić i dodao:

- Tako da, teška situacija pred nama, potrebno mi je još - deo toga smo predviđali - ali da ja to svedem i da završim razgovor sa Viktorom - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da Evropa podiže "zavesu" prema Rusiji.

- Evropa podiže zavesu prema Ruskoj Federaciji. Oni neće da imaju nekoga ko ne želi da sprovodi njihovu politiku u potpunosti. Mi bismo želeli politiku mira. Mnogi danas ne žele politiku mira. Mađarska želi. Hoćemo li uspeti ili smo suviše mali, ostaje nam da vidimo. Da li su ovo teški udarci i oko nafte i oko gasa za nas? Samo još čekam da nam neko kaže "ne smete da dišete taj vazduh". Još da nam kaže "to radimo sve za vaše dobro". Ali je takva situacija - zaključio je predsednik.

