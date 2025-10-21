'Gradimo Srbiju zajedno' 17 godina od osnivanja najjače stranke u zemlji - SNS slavi rođendan (VIDEO)

Srpska napredna stranka danas proslavlja 17 godina od osnivanja!

SNS je na društvenim mrežama podelila snimak sa mladim ljudima koji su ponosni na stranku.

''Srpska napredna stranka nije samo politika, već zajednica ljudi koji brinu jedni o drugima i grade Srbiju. Neka godine koje dolaze budu godine pobeda, ponosa i napretka za sve nas'', piše u objavi SNS na Instagramu.

Vučević: Obeležavanje će biti dostojanstveno

Lider vladajuće stranke Miloš Vučević istakao je da će obeležavanje 17 godina postojanja SNS biti dostojanstveno.

- Kad ste opozicija imate određene probleme, a kada pobedite na izborima vidite sa čim se suočavate. 17 godina nije kratak period. Istorijski je to treptaj oka. Izazovna je ova godina posebno. Verujem da nas to čini jačim. Svašta smo izdržali - korona, rat u Ukrajini, velike geopolitičke podele, sve ovo što se sada preliva na nas i godinu dana borbe protiv obojene revoklucije. Malo koja stranka bi to izdržala. Pre 5. oktobra i traje sve vreme, sad je u punom kapacitetu, ta revolucija. Koji put već najavljuju Majdan. Ne kažem da treba nešto potceniti, ali petnaesti put ispaljuju istu raketa - rekao je Vučević koji je dodao će danas u Zrenjaninu biti skromno i svečano.

Autor: A.A.