'RASPRAVU OBELEŽILA VAŠA BRUTALNA LAŽ O STUDENTKINJI' Jovanov: Očekujemo reakciju tužilaštva i očekujemo da neko za takve laži odgovara

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je danas da poslanici opozicije već danima u parlamentu govore jedno isto bez obzira na to šta je na dnevnom redu i da je raspravu u plenumu obeležila njihova laž o navodno pretučenoj studentkinji, dok poslanici vladajuće koalicije pokušavaju građanima da objasne koji akti se donose i kakve će koristi imati od toga.

"Očekujemo reakciju tužilaštva i očekujemo da neko za takve laži odgovara", rekao je on na konferenciji za novinare.

On je rekao i da je, bez obzira na to što je vladajuća koalicija pokušala da raspravu razvije u tri segmenta, od strane opozicionih stranaka, sve vreme vršena zloupotreba Poslovnika.

"Ono što je obeležilo ovu raspravu, to je nova laž, brutalna laž koju su plasirali Borko Stefanović, Marinika Tepić, Radomir Lazović i Biljana Đorđević o tome da postoji pretučena studentkinja, da ju je pretukla policija, a onda su se u svojim lažima nadovezivali na tu osnovnu laž pa su pričali o tome kako se šalju nekakve konjske glave na kućne pragove, da se u Srbiji odigrava scenario iz filma Kum i slično", primetio je Jovanov.

Kako je dodao, od onog momenta kada je dokazano da to nije tačno, oni su nastavili da lažu, time što su slagali da demanti cele priče nije objavljen na nalogu koji pripada dotičnoj studentkinji, pa se onda pokazalo da je to lažno. Jovanov je kazao da opozicija priželjkuje i rezoluciju Evropskog parlamenta protiv Srbije.

"Oni ne priželjkuju rezoluciju protiv Vučića, protiv vlasti, nego protiv Srbije, jer se izveštaj i rezolucija ne odnose na Vučića, nego na Srbiju kao državu. Dakle, potpuno je jasno da njima do Srbije apsolutno nije stalo i da su danas tamo (u Strazburu) da nastave ono što su radili ovde", rekao je on.

Šef poslanika SNS je kazao da taj deo opozicije kleveće sopstvenu zemlju i kao alapače idu od jednog do drugog tražeći da ih podrže u ogovaranju sopstvene zemlje, njenog predsednika, vlade.

"Ono što je novo, to je da smo dobili još dvojicu likova koji su se pojavili. Jedan je funkcioner Demokratske stranke, koji je objašnjavao kako treba da oborimo Putinov avion kada bude preletao preko Srbije, pa treba da nam objasni kako je to zamislio, a ovaj drugi se raduje zato što, kako kaže, neće biti gasa, neće biti goriva", rekao je Jovanov.

Jovanov je rekao da je sve jasno, i da su sa jedne strane poslanici vladajuće koalicije koji pokušavaju da predstave građanima akte koji se donose u njihovu korist, a s druge strane je opozicija koja pokazuje da uopšte nemaju ideju kako bi rešavali probleme.

"Mi ćemo u narednim danima, da li će to biti sutra ili prekosutra, usvojiti zakon koji će omogućiti građanima da upišu svoje nekretnine koje nisu upisane, usvojićemo izmene zakona koje će omogućiti da se oni koji imaju dug i kojima se izvršava dug na jednoj nekretnini uz određene uslove, ta nekretnina sačuva, usvojićemo zakone koji su važni za Ekspo, usvojićemo sve ono što je važno za razvoj Srbije", podvukao je Jovanov.

Autor: D.Bošković