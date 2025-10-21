SAVET BEZBEDNOSTI UN O ŠESTOMESEČNOM IZVEŠTAJU O KOSOVU I METOHIJI: Srbiju predstavlja Marko Đurić

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) na kojoj se raspravlja o novom, šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, počela je malo posle 16 časova.

-Dozvolite mi da započnem rečima Nelsona Mandele, koji je jednom prilikom rekao devetorici ljudi da je dovođenje u pitanje njihovih ljudskih prava – dovođenje u pitanje same njihove čovečnosti. Ove reči i danas odjekuju sa bolnom jasnoćom, dok govorimo o Kosovu i Metohiji, gde se osnovna prava Srba ne samo ignorišu, već se sistematski urušavaju, korak po korak. Ono čemu svedočimo nije apstraktan politički spor, već ljudska borba za dostojanstvo, bezbednost i opstanak.

Želim da započnem izražavanjem iskrene zahvalnosti generalnom sekretaru Guterešu i zamenik specijalnom predstavniku gospodinu Šinu na ovom izveštaju i njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti u ispunjavanju mandata misije UN po Rezoluciji Saveta bezbednosti.

Republika Srbija takođe izražava duboku zahvalnost svakom pojedinom članu misije UNMIK, koji, uprkos ograničenim resursima i neprijateljskom okruženju, neumorno čuvaju mir, bezbednost i ljudska prava na Kosovu i Metohiji. Takođe, želim da odam priznanje bivšoj šefici UNMIK-a, gospođici Karolini Zijade, za njenu posvećenu službu.

Ove godine, dok obeležavamo 80 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija – svetionika nade, podignutog iz pepela najmračnijeg rata u istoriji čovečanstva – podsećamo se na njeno svečano obećanje: „nikad više“. Ipak, na suverenoj teritoriji države članice UN, to obećanje se danas stavlja na probu.

Kosovo i Metohija prolaze kroz etnički motivisane napade, nemilosrdna progonjenja, proizvoljna hapšenja i nekažnjeno nasilje. To je direktan izazov principima Ujedinjenih nacija i vrednostima na kojima je ova organizacija zasnovana – vrednostima koje je dužna da brani.

U tom kontekstu, Srbija pozdravlja izveštaj generalnog sekretara kao skroman, ali značajan korak napred. Uravnotežen, činjenično utemeljen izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Duboko cenimo ulogu UNMIK-a u očuvanju međunarodnog prava, zaštiti ugroženih zajednica i održavanju stabilnosti u uslovima sve većih pritisaka.

Svaki izveštaj, ma koliko temeljan bio, ne uspeva u potpunosti da obuhvati sav užas koji se svakodnevno odvija. Ovo nije apstraktna kriza, ovo je razaranje ljudskih života, rasparčavanje porodica obuzetih strahom i otimanje nevinovisti dece u 21. veku.

Srbiju na toj sednici predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić, dok će izveštaj UNMIK-a predstaviti zamenik specijalnog predstavnika i v.d. šefa Misije UN na AP Kosovu i Metohiji Milbert Dongdžon Šin, budući da je Karolin Zijade istekao šestogodišnji mandat u avgustu ove godine. Prištinu predstavlja Donika Gervala. Izveštaj obuhvata period od 16. marta do 15. septembra ove godine. Sednicu je zakazala Rusija koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodna sednica SBUN o šestomesečnom izveštaju Gutereša o radu Unmik-a održana je 8. aprila.

