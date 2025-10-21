'SKORO SVE DRŽAVE SU OSUDILE NASILJE I NEPOŠTOVANJE SPORAZUMA' Đurić nakon sednice SB UN-a o radu UNMIK-a: Dali smo sve od sebe da se čuje vapaj srpskog naroda sa KiM

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša o radu UNMIK-a održana je danas u Njujorku, a na njoj su predstavnici zemalja članica pozvali na normalizaciju kroz dijalog, naveli da dogovoreno treba da se implementira, da se osnuje Zajednica srpskih opština, a neki su zahtevali i da Srbija prihvati članstvo u međunarodnim organizacijama.

Marko Đurić je naveo da se prava Srba na KiM konstantno krše i gaze, a danas je bila prilika da njihov vapaj čuju predstavnici svih velikih zemalja.

- Na primeru Kosova i Metohije, zgažena je povelja Ujedinjenih nacija, zgaženo je međunarodno pravo i mi smo danas dali sve od sebe ovde da se čuje vapaj srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Njihova prava su zgažena, zgažena na način koji je jedino analogan onome što se dešavalo u vreme aparthejda u Južnoj Africi, zato sam današnji govor i započeo citatom Nelsona Mandele, jednog od najvećih boraca za prava potlačenog naroda Afrike. Da podsetim na činjenicu da danas u Evropi imamo narod čija se osnovna prava nažalost gaze. Takođe, poslali smo jasnu poruku da je Srbija na strani međunarodnog prava, da se Srbija protivi konfliktu, ratu, sukobima kao metodu za rešavanje konflikata, ali smo jednako i ukazali na sve ono što se na terenu mesecima unazad dešava, na 128 ugašenih srpskih institucija, na ugašene sportske centre, na ugašene zdravstvene ustanove, na ugašene osnovne službe koje direktno stvaraju uslove za život našeg naroda - rekao je Đurić i dodao:

- Bilo je i mnogo drugih stvari o kojima smo govorili. Ono što je za mene značajno to je da je danas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija možda i prvi put i od strane država koje priznaju i od strane država koje su na našoj strani i ne priznaju jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, dakle i od jednih i od drugih smo mogli da čujemo jasne poruke, osude za represiju, nepoštovanje sporazuma i nasilje kojim su izloženi Srbi, od gotovo svih, dakle uz male izuzetke.

Đurić je dodao da su predstavnici Prištine želeli da stanje u "našoj južnoj pokrajini prikažu u ružičastim tonovima"

- Govore da tamo cveta poštovanje ljudskih prava, da je problem valjda u samim Srbima na Kosovu i Metohiji, valjda oni sami sebe progone. Mogli smo da čujemo i optužbe na račun Srbije za genocid, na račun predsednika naše zemlje, da on navodno poziva na rat, kao da nije baš on, prethodnih godina, proveo boreći se i za stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta, i za stvaranje drugačije i bolje klime za saradnju u regionu, inicirao i otvoreni Balkan. Pokazivao da Srbi i Albanci nisu i ne moraju da budu neprijatelji. Mi nemamo problem sa albanskim narodom, nego imamo problem sa tiranima poput Kurtija, koji svakoga dana pokazuju da Srbe žele da stavljaju u podređeni položaj da bi forsirali svoju etnonacionalističku agendu za koju druge stalno optužuju. Dakle, mogli smo da čujemo mnogo toga u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to nisu bile lake i jednostavne stvari ni za čuti ni za slušati, naročito ako znate kako žive naši ljudi na Kosovu i Metohiji. Naša obaveza je da ovde iznesemo istinu, tu istinu smo danas izneli, citirajući ne samo ono što su naši stavovi, već citirajući izveštaj UNMIK-a, koji vrlo jasno govori o onome što Srbi na Kosovu i Metohiji danas prolaze. Rekao bih da smo nakon današnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija još jedan korak bliže ka...

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. predstavio je vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin (Dongjoon Shin).

On je na početku izlaganja čestitao Kosovu na uslovim u kojoj su održani lokalni izbori, ali je takođe primetio da će samo jednu od 13 voditi žena.

Šin je izrazio nadu da će doći do blagovremenog formiranja lokalnih vlasti, bez problema, jer je lokalna vlast najbliža veza sa građanima i pomaže u svakodnevnom funkcionisanju.

Nebenzja: Politika mržnje PR prema Srbima ostaje razlog pogoršavanja krize na KiM

Izveštaj o radu UNIMK-a jasno odražava trend ka značajnom pogoršavanju krize na Kosovu, a glavni razlozi su ostali nepromenjeni i uključuju politiku mržnje Prištine prema srpskoj zajednici i njenu želju da nametne potpunu kontrolu nad severom pokrajine u dosluhu sa brojnim zapadnim zemljama, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

Kao primere toga, Nebenzja je podsetio na novu rundu prištinskih racija sa, kako je rekao, namerom da se eliminišu srpske strukture u pokrajini, na uzurpaciju komunalnih preduzeća i objekata socijalnih usluga i kulturnih i sportskih objekata.

"Postoje naznake da su u toku pripreme za zauzimanje obrazovnih institucija i bolnica. Masovno proterivanje Srba iz socijalnih stanova na severu Kosova je u toku. Planovi za eksproprijaciju srpskih crkava i manastira uključuju pokušaje osnivanja sopstvenih pravoslavnih crkava. Tempo erozije granica oko gusto naseljenog srpskog stanovništva na severu pokrajine je porastao", rekao je Nebenzja, ocenivši da je cilj Prištine ''podsticanje etničke ekspanzije kosovskih Albanaca''.

On je istakao da se tzv. kosovske bezbednosne snage slobodno kreću u oklopnim vozilima u severnim opštinama zastrašujući lokalno stanovništvo.

Naveo je da su izgrađena da nova prelaza preko Ibra bez saglasnosti Srba i da planovi vlade u Prištini uključuju zvanično proglašenje kosovskih Srba strancima.

"Kao rezultat toga, ljudi koji su vekovima živeli na njihovoj zemlji, na kojoj se nalaze grobovi mnogih generacija njihovih predaka, moraće da zatraže dokumenta o privremenom boravku", rekao je ruski predstavnik.

Prema njegovim rečima, Priština koristi pokušava da primora Srbe da se prijave za lokalno pseudo-državljanstvo.

"Ovo je pokušaj pod lažnim izgovorom da se spreči učešće na opštinskim izborima koji će se održati 12. oktobra za vodeću stranku kosovskih Srba, Srpsku listu", rekao je Nebenzja i istakao da je ta stranka na nedavnim izborima pobedila u devet od deset nealbanskih opština.

Grčka: Prava kosovskih Srba moraju da budu poštovana

Predstavnica Grčke pri Ujedinjenim nacijama izjavila je danas da smatra da prava zajednice kosovskih Srba moraju da budu u potpunosti poštovana i sprovedena, uključujući prava na nesmetano učešće u lokalnoj upravi, sprovođenju zakona i pravosuđu.

"U tom kontekstu, ponovo ističemo potrebu za što bržim vraćanjem na dužnost policajaca, sudija i tužilaca kosovskih Srba", rekla je predstavnica Grčke pri Svetskoj organizaciji tokom sednice Saveta bezbednosti UN na kojoj se razmatra šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Gutereša.

Kako je navela, Grčka osuđuje nastavak jednostranih akcija, posebno tekuće zatvaranje srpskih administrativnih struktura, koje su od vitalnog značaja za lokalno stanovništvo i imaju štetne posledice po živote kosovskih Srba.

"Grčka ponavlja da uspostavljanje udruženja opština sa većinom srpskih opština bez preduslova ostaje neophodno za stabilnost i prosperitet severnog Kosova. To je suštinski deo sporazuma koji mora u potpunosti da se poštuje i sprovodi", rekla je ona.

Predstavnik Evropske unije: PR da omogući reintegraciju službenika

Predstavnik Evropske unije pri Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama izjavio je da je napredak u dijalogu između Beograda i Prištine ključan za evropski put.

"Pozdravljamo činjenicu da su Srbija i Kosovo i dalje angažovani u dijalogu koji vodi visoka predstavnica (EU za spoljne poslove i bezbednost) Kaja Kalas, uz podršku specijalnog predstavnika (EU za dijalog Beograda i Prištine) Petera Sorensena", rekao je predstavnik EU u Njujorku.

On je istakao važnost sprovođenja Sporazuma o putu ka normalizaciji iz 2023. godine, kao i svih prethodno dogovorenih obaveza.

U tom kontekstu, pozvao je Prištinu da omogući reintegraciju sudija, tužilaca, policajaca i drugog osoblja koje je napustilo institucije 2022. godine.

Posebno je naglasio potrebu za uspostavljanjem funkcionalne saradnje između opštinskih i centralnih vlasti u skladu sa zakonima, prethodnim sporazumima i interesima lokalnih zajednica.

Takođe je istakao da je Evropska unija "duboko zabrinuta" zbog bezbednosne situacije na severu AP KiM.

EU je pozdravila održavanje opštinskih izbora 12. oktobra, ocenivši ih kao "pluralističke i mirne", uz puno učešće svih zajednica.

Francuska pozvala na formiranje Zajednice srpskih opština

Predstavnik Francuske pri Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama pozvao je na hitno formiranje Zajednice srpskih opština, ističući da je to ključno za unapređenje odnosa između Beograda i Prištine i dugoročnu stabilnost regiona.

"Status srpskih administrativnih struktura mora da se reši osnivanjem Zajednice srpskih opština", poručio je francuski predstavnik na sednici UN u Njujorku.

On je pozdravio sprovođenje lokalnih izbora na AP KiM, istakavši da su protekli bez incidenata.

"Nema pozitivne alternative za Srbiju i Kosovo osim normalizacije odnosa", naglasilo je francuski predstavnik, ističući da je to ključni preduslov za evropsku integraciju obe strane.

On je potvrdio podršku UNMIK-u, kao i međunarodnim misijama KFOR-a i EULEX-a na AP KiM.

Takođe je podržao optimizaciju mirovnih misija kroz veću efikasnost u okviru njihovih mandata.

"Francuska podržava sve napore koji su usmereni ka poboljšanju i optimizaciji mirovnih misija kroz mere efikasnosti u skladu sa njihovim mandatima", zaključio je francuski predstavnik.

Britanija: Povratak srpskih gradonačelnika pozitivan korak

Predstavnica Velike Britanije pri Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama izjavila je danas da je neophodna reforma UNMIK-a, a kao pozitivan korak ocenila povratak srpskih gradonačelnika u opštine na severu AP Kosova i Metohije.

Ona je na sednici Saveta bezbednosti o izveštaju Unmik-a o AP KiM rekla da to predstavlja korak ka funkcionalnoj lokalnoj samoupravi.

Istovremeno, pozvala je na poštovanje vladavine prava i omogućavanje reintegracije srpskih zvaničnika u kosovske institucije.

Takođe, ona je pokrenula pitanje reforme UNMIK-a, ocenjujući da trenutna situacija na AP Kosovu i Metohiji više ne odražava okolnosti iz 1999. godine.

U svetlu globalnih kriza i ograničenih resursa UN, pozvali su na "strateški pregled" mandata i strukture UNMIK-a.

Slovenija poziva na dijalog

Predstavnik Slovenije u Savetu bezbednosti UN pozvao je danas Beograd i Prištinu na dijalog, uzdržanost od jednostranih poteza i štetnu retoriku.

On je na sednici SBUN na kojoj se razmatra šestomesečni izveštaj UNMIK-a o KiM rekao da je potrebna politička volja da se u potpunosti i bezuslovno sprovede Briselski sporazum, koji je posredovala EU, i njegov Ohridski aneks.

"Za dugoročnu normalizaciju odnosa bice potreban dalji duh kompromisa. Što se tiče UNMIK-a, razmišljanje o prošlosti trebalo bi da nas informiše o budućnosti. Mnogo toga se promenilo na Kosovu od završetka sukoba", rekao je on.

On je rekao da se u poslednjih 26 godina promenila situacija na KiM i da je potrebno da se UNMIK tome prilagodi.

"Više od 20 odsto preostalih Srba napustilo KiM poslednjih nekoliko godina"

Đurić je obraćanje započeo citatom Nelsona Mendele "zabraniti ljudima njihova ljudska prava znači staviti na test njihovu ljudskost".

- Ove reči odjekuju sa bolnom jasnoćom danas kada govorimo o Kosovu i Metohiji, gde se osnovna prava Srba ne samo ignorišu, već se sistematski erodiraju, deo po deo. Ono čemu svedočimo nije apstraktni politički spor, već ljudska borba za dostojanstvo, bezbednost i opstanak - rekao je Đurić.

Rekao je da je "više od 20 odsto preostalih Srba napustilo Kosovo poslednjih nekoliko godina, od 1999. godine iseljeno je više od 230.000 ljudi."

Rekao je da rekao da Srbija pozdravlja poslednji izveštaj generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša o radu UMNIK-a kao "skroman, ali značajan korak napred", ka uravnoteženijem i realnijem sagledavanju situacije na KiM, ali da izveštaj ne odražava u potpunosti razmere tragedije koja se svakodnevno odvija.

- Duboko cenimo ulogu UNMIK-a u očuvanju međunarodnog prava, zaštiti ugroženih zajednica i održanju stabilnosti u uslovima rastućeg pritisaka. Ali, moramo biti otvoreni: izveštaj ne odražava u potpunosti razmere tragedije koja se svakodnevno odvija. To nije apstraktna kriza, već uništavanje ljudskih života, razaranje porodica koje žive u strahu i unštavanje detinjstva deci u 21. veku - naveo je Đurić.

"Kurt zatvorio 128 ključnih institucija u opštinama sa srpskom većinom"

On je ukazao da je režim premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija zatvorio 128 ključnih institucija u opštinama sa srpskom većinom kao što su ustanove obrazovanja, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, poštanske, penzione i ustanove za zapošljavanje.

- Čak je i Crveni krst na KiM bio meta kršenja osnovnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca - istakao je Đurić.

Dodao je da izveštaj generalnog sekretara beleži da su tzv. "kosovske vlasti nastavile sa zatvaranjem institucija koje funkcionišu u okviru Republike Srbije, uključujući Filijalu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Službu za zapošljavanje u Leposaviću, gradsku biblioteku i muzej u Severnoj Mitrovici, filijalu Crvenog krsta u Zubinom Potoku i sportsku halu u Leposaviću".

"Izveštaj takođe navodi da su 'međunarodni akteri kritikovali takve poteze kao prepreku pristupu osnovnim uslugama, što utiče na socijalna, ekonomska i kulturna prava građana'", naveo je Đurić.

U izveštaju, koji obuhvata period od 16. marta do 15. septembra, između ostalog se navodi da je postignut mali napredak u sprovođenju sporazuma koje je posredovala EU, uključujući Sporazum o putu ka normalizaciji iz februara 2023. i da su tenzije između Beograda i Prištine i dalje prisutne.

Sednica je počela u 16 časova, a zakazala ju je Rusija koja je 1. oktobra preuzela rotirajuće jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Prethodna sednica SB UN o šestomesečnom izveštaju Gutereša o radu UNMIK-a održana je 8. aprila.

Autor: Iva Besarabić