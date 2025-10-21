Predsednik Pokreta za Bijeljinu čestitao rođendan naprednjacima: SNS i njen predsednik Vučević zajedno sa Predsednikom Srbije Vučićem su pokazali kako se treba voditi država i narod

Milenko Mitrović, predsednik Pokreta za Bijeljinu, uputio je čestitku Srpskoj naprednoj stranci i njenom predsedniku, a povodom 17. rođendana.

- Želim vam mnogo uspeha u budućem radu i ističem da su rezultati koje je Srbija ostvarila pod vođstvom SNS-a zaista impozantni - reko je Mitrović i dodo:

- Srpska napredna stranka i njen predsednik Miloš Vučević zajedno sa Predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem su pokazali kako se treba voditi država i narod, kako se jača njena ekonomija, kako se brane srpski nacionalni interesi.

- Ističem da je ekonomski jaka i politički stabilna Srbija, snažan oslonac narodu u Republici Srpskoj i dijaspori. Živeli na mnogaja ljeta! - zaključio je Mitrović.