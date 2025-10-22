POSLANICI I DANAS U KLUPAMA Skupština Srbije danas glasa o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije danas će glasati o svim tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Glasanje će početi u 10 časova. Poslanici su juče završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a raspravljalo se o Predlogu odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Poslanici su razmatrati i kadrovska rešenja koja se tiču članstva u skupštinskim odborima.

Skupština je u ponedeljak završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora. Poslanici su prošlog četvrtka završili raspravu o amandmanima na prvih osam predloga zakona - na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i na Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Završena je i rasprava o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja. Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je u utorak, 7. oktobra, a na dnevnom redu je bilo 48 tačaka. Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.

Autor: A.A.