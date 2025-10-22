JASNA PORUKA MOSKVE: Rusija traži punu primenu Rezolucije 1244 o Kosovu!

Nebenzja i Đurić razgovarali o Kosovu i BiH u UN.

Ruska Federacija zalaže se za doslednu i potpunu primenu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN o Kosovu, saopštila je ruska Misija pri Ujedinjenim nacijama nakon sastanka ambasadora Vasilija Nebenzje i ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića.

U saopštenju se navodi da su sagovornici razgovarali o aktuelnoj situaciji u regionu, sa posebnim osvrtom na Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, kao i o bilateralnim odnosima između Rusije i Srbije.

„Razmotrena je situacija na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a posebna pažnja bila je posvećena bilateralnim odnosima“, navodi se u zvaničnom saopštenju ruske Misije.

Sastanak je održan u kontekstu sednice Saveta bezbednosti UN o Kosovu, kojom trenutno predsedava Rusija. Moskva je tom prilikom ponovila stav da Rezolucija 1244 ostaje ključni međunarodni dokument koji definiše status Kosova i okvir za rešavanje pitanja u regionu.

Šta je Rezolucija 1244?

Rezolucija 1244, usvojena 1999. godine, potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije (danas Srbije) i predviđa međunarodno prisustvo na Kosovu. Iako se tumačenja razlikuju, Rusija i Srbija je vide kao osnov za negiranje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Autor: Dalibor Stankov