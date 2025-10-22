Kojčić: Evropska unija je u dubokoj krizi, nemaju nikakve zajedničke imenitelje, i nisu u stanju da integrišu bilo šta što je za njih vitalno važno!

Evropska unija je podeljena na političke grupacije, pitanje je šta se dešava oko rezolucije za Srbiju. Uzdamo se da će se ljudi rukovoditi ozbiljnom logikom i savešću, rekao je za Novo jutro TV PINK, Dragoljub Kojčić, politički filozof.

U susret godišnjici od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a komentarišući to što deo opozicije i nevladinih i blokaderskih aktera, žele da u izveštaj Evropskog parlamenta ubace zvučni top, kao i da žele da unapred osude Vesića i Momirovića, Kojčić je rekao da oni pre svega ne poštuju evropsku pravnu i civilizacijsku tradiciju kao što je pretpostavka nevinosti.

- To je samo jedan od primera. Međutim i sama podela na političke grupacije je jako interesantna. Sada se pojavljuje i treća grupacija koju predvodi Viktor Orban, koja mi i liči na neku vrstu ujednačene političke celine. Recimo, Srpska napredna stranka je pridruženi član u okviru te evropske narodne partije, koja bi trebala da bude najveća grupacija - rekao je Kojčić.

Kako kaže, podsetimo da se ni naše Tužilaštvo ne ponaša utemeljenije ni ozbiljnije i na osnovu činjenica. Dodaje da se pita koje su to utemeljene činjenice da bi se podigle optužnice protiv Vesića i države.

- Evropski parlament je zanimljiva i diferencirana institucija, ne znam ja da li će to baš tako lako da prođe - rekao je Kojčić.

Kako kaže, ovo je na svetskom nivou došao trenutak kada bi trebalo da proradi neka vrsta savesti, da se ljudi rukovode ozbiljnom logikom i savešću, što bi, kako dodaje, bila šansa Srbije.

- Oni se nalaze u dubokoj krizi, nemaju nikakve zajedničke imenitelje, niti da su u stanju da integrišu bilo šta što je za njih vitalno važno - rekao je Kojčić.

Autor: A.A.