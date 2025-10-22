AKTUELNO

Politika

Kojčić: Evropska unija je u dubokoj krizi, nemaju nikakve zajedničke imenitelje, i nisu u stanju da integrišu bilo šta što je za njih vitalno važno!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evropska unija je podeljena na političke grupacije, pitanje je šta se dešava oko rezolucije za Srbiju. Uzdamo se da će se ljudi rukovoditi ozbiljnom logikom i savešću, rekao je za Novo jutro TV PINK, Dragoljub Kojčić, politički filozof.

U susret godišnjici od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a komentarišući to što deo opozicije i nevladinih i blokaderskih aktera, žele da u izveštaj Evropskog parlamenta ubace zvučni top, kao i da žele da unapred osude Vesića i Momirovića, Kojčić je rekao da oni pre svega ne poštuju evropsku pravnu i civilizacijsku tradiciju kao što je pretpostavka nevinosti.

- To je samo jedan od primera. Međutim i sama podela na političke grupacije je jako interesantna. Sada se pojavljuje i treća grupacija koju predvodi Viktor Orban, koja mi i liči na neku vrstu ujednačene političke celine. Recimo, Srpska napredna stranka je pridruženi član u okviru te evropske narodne partije, koja bi trebala da bude najveća grupacija - rekao je Kojčić.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako kaže, podsetimo da se ni naše Tužilaštvo ne ponaša utemeljenije ni ozbiljnije i na osnovu činjenica. Dodaje da se pita koje su to utemeljene činjenice da bi se podigle optužnice protiv Vesića i države.

- Evropski parlament je zanimljiva i diferencirana institucija, ne znam ja da li će to baš tako lako da prođe - rekao je Kojčić.

Kako kaže, ovo je na svetskom nivou došao trenutak kada bi trebalo da proradi neka vrsta savesti, da se ljudi rukovode ozbiljnom logikom i savešću, što bi, kako dodaje, bila šansa Srbije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni se nalaze u dubokoj krizi, nemaju nikakve zajedničke imenitelje, niti da su u stanju da integrišu bilo šta što je za njih vitalno važno - rekao je Kojčić.

Autor: A.A.

#Dragoljub Kojčić

#TV Pink

POVEZANE VESTI

Politika

Kojčić: U Hrvatskoj je održan politički skup sa jasnom porukom, to nije bio nikakav rok koncert! (VIDEO)

Politika

Kojčić: Imamo problem sa špekulanitma, koji prave kartele zbog zajedničkih interesa! (VIDEO)

Politika

NOVA UPOZORENJA IZ DIPLOMATSKIH KRUGOVA - Kampanja protiv Srbije kreće 1. oktobra?! Kojčić: Nemaju ni ideju, ni program, samo mržnju! (VIDEO)

Politika

Kojčić: Glavni nalogodavci ovih nereda neće dozvoliti da se ovo smiri, jer je cilj da se destruira Srbija. Cilj je da se okrenu Srbi na Srbe!

Politika

Kojčić: Neki žele da se domognu vlasti po svaku cenu, a sa druge strane nekome je u interesu da sruši Srbiju! (VIDEO)

Politika

Kojčić: Kada bi nekim čudom ovi blokaderi došli na vlast, to bi bila gora diktatura nego u svakom totalitarnom režimu!