POSLEDNJI POZDRAV, GENERALE! Održana komemoracija povodom smrti Pavkovića: Prijatelji, saborci i poštovaoci odali počast u Domu Vojske (FOTO)

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba, generala Nebojša Pavkovića, održala se u Domu Vojske Srbije.

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci Pavkovića prisustvovali su komemorativnom skup, kako bi odali počast preminulom generalu.

Održan govor u Domu Vojske

- General Nebojša Pavković preminuo je 20. oktobra na VMA u Beogradu. Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece. Neka mu je laka zemlja i večna slava.

Generali Paskaš i Kastratović takođe su se obratili prisutnima.

Minut ćutanja

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala.

Ćerka generala Pavkovića stigla je na komemoraciju.

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast. U Domu Vojske nalaze se i ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Komemoraciji takođe prisustvuje direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, kao i nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).

General Nebojša Pavković biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

Podsetimo, general Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

Autor: A.A.