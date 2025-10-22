Vujić: Istraga o padu nadstrešnice mora biti temeljna i zasnovana na stručnim veštačenjima

Istraga o padu nadstrešnice, koja je trajala svega 39 dana, izazvala je veliko interesovanje javnosti i otvorila pitanje da li se u tako kratkom roku moglo sprovesti sve neophodno za pravičan postupak.

Ministar pravde Nenad Vujić, gostujući na Blic televiziji, poručio je da ovakvi slučajevi zahtevaju ozbiljnost i temeljnost, jer prebrzo vođenje postupka može dovesti do grešaka koje imaju ozbiljne posledice.

Vujić je naglasio da u složenim predmetima, poput ovog, nije dovoljno samo podići optužnicu, već je neophodno sprovesti detaljna veštačenja, analize i proveriti svaku okolnost koja je dovela do nesreće.

„U tim situacijama vi morate da uradite jedno ozbiljno veštačenje. Morate da otklonite svaki trag sumnje, da sve istražite i utvrdite. To nisu jednostavni postupci“, rekao je ministar.

Kao primer, Vujić je naveo slučaj iz Nemačke, gde se 2016. godine obrušio deo autoputa u rekonstrukciji. „Tamo postupak nije počeo sve do 2019. godine. Rađena su višestruka veštačenja, podizana je optužnica, a čak je i drugostepeni sud vraćao predmet prvostepenom sudu na dopunu. Dakle, i u razvijenim pravnim sistemima ovakvi procesi traju godinama“, istakao je on.

Ministar je upozorio da prebrzo vođenje postupka može dovesti do ozbiljnih propusta, koji kasnije mogu srušiti čitav predmet. „Ako dođe do grešaka, sud može da poništi presudu, a država da se suoči sa milionskim odštetnim zahtevima optuženih. Zato je važno da tužilaštvo i sud imaju dovoljno vremena da posao urade kako treba“, rekao je Vujić.

On je podsetio i na važnost poštovanja prava na pravično suđenje, o čemu odlučuje i Evropski sud za ljudska prava. „Ako dokazi nisu prikupljeni na procesno odgovarajući način, ceo predmet može pasti. Zato se mora raditi temeljno i u skladu sa zakonom“, naglasio je ministar.

Govoreći o komunikaciji pravosudnih organa sa javnošću, Vujić je ocenio da bi tužilaštva trebalo češće da informišu građane o toku postupaka.

„Ja sam bliži stavu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje redovno komunicira sa javnošću. To doprinosi većem poverenju i razumevanju procesa“, zaključio je Vujić.

