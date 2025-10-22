AKTUELNO

Politika

OVO JE VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE: Teško ranio nevinog čoveka, poneo i KANTU BENZINA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vladan Anđelković (70), sa prebivalištem na opštini Stari grad, izvršio je danas užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, izazvao je opštu opasnost, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, a konačnu pravnu formulaciju dela daće tužilaštvo. Ukoliko sam u pravu, to će činiti TOK, ako nisam onda Više javno tužilaštvo. Ono što je važno da, lice od 1993. godine ima pištolj marke crvena zastava, jedan je razdužio tokom 2018. godine. Korisnik je penzije od novembra 2009. godine - rekao je Vučić prilikom obraćanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Vučić dodaje da je ranjeni muškarac želeo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je poneo kantu benzina, koju je kupio.

- Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja - istakao je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#VLADAN ANĐELKOVIĆ

POVEZANE VESTI

Hronika

SAZNAJEMO: Pucnjava i požar ispred Skupštine Srbije, jedna osoba uhapšena (FOTO)

Hronika

Blokader pucao u nevinog čoveka i zapalio šator u Ćacilendu: Najnoviji detalji napada ispred Skupštine (FOTO+VIDEO)

Beograd

Održana druga sednica skupštine gradske opštine Stari grad - za predsednika ponovo izabran Radoslav Marjanović

Društvo

Poznato stanje tinejdžera koji je proleteo kroz staklo u beogradskoj školi

Politika

PROBIJEN NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI! Predsednik Vučić na Iriškom Vencu: Ovo je na ponos svakog čoveka u Srbiji (FOTO)

Politika

'DIVNO JE ČUTI OVOG MUDROG ČOVEKA! VOLEO BIH DA IMA VIŠE LIDERA KAO ON, VERUJEM MU' Svi pričaju o predsedniku Vučiću, oduševio svet intervjuom za amer