OVO JE VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE: Teško ranio nevinog čoveka, poneo i KANTU BENZINA (FOTO)

Vladan Anđelković (70), sa prebivalištem na opštini Stari grad, izvršio je danas užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, izazvao je opštu opasnost, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, a konačnu pravnu formulaciju dela daće tužilaštvo. Ukoliko sam u pravu, to će činiti TOK, ako nisam onda Više javno tužilaštvo. Ono što je važno da, lice od 1993. godine ima pištolj marke crvena zastava, jedan je razdužio tokom 2018. godine. Korisnik je penzije od novembra 2009. godine - rekao je Vučić prilikom obraćanja.

Vučić dodaje da je ranjeni muškarac želeo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je poneo kantu benzina, koju je kupio.

- Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja - istakao je Vučić.

Autor: A.A.