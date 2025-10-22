Krkobabić: 4.000 kuća i nećemo stati

Četiri hiljade praznih i neretko napuštenih kuća na selu postale su domovi. Učinili su to naši mladi, hrabri ljudi sa svojim porodicama i država Srbija svojom rešenošću da očuva i oživi svoja sela, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, danas u Palati Srbija.

- Ovo je samo početak, zaokret ka selu biće još energičniji i više je nego sigurno da nećemo stati - dodao je Krkobabić.

Današnjoj svečanosti povodom potpisivanja 4000. Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, prisustvovao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je svesrdno podržao ovaj Program i istakao da je za relativno kratko vreme postigao izuzetne rezultate.

- Prosek godina dobitnika govori da će ti ljudi dugo da ostanu na selu, da tek stvaraju ili su stvorili svoje porodice, da će ta deca posle toga imati budućnost na selu, na svojim imanjima, da se bave i poljoprivredom, ali i svim drugim poslovima - rekao je predsednik Vučić.

Jubilarna kuća pripala je šestočlanoj porodici Čutić koja se seli u Čestereg kod Žitišta. Tanja i Slavko Čutić sa svoja četiri sina - Lazarom, Milošem, Dušanom i Stefanom, uskoro se sele u novi dom u Čestereg. Kuća ima 146 kvadratnih metara i 10 ari placa, a njena vrednost iznosila je 1,19 miliona dinara. Njihova odluka da život nastave na selu predstavlja primer mladih porodica koje svojim izborom doprinose oživljavanju srpskih sela.

Kroz ovaj program, svojevrsni pečat Ministarstva za brigu o selu, već petu godinu oživljavaju napuštene seoske kuće i okućnice. Zahvaljujući njemu, novi dom na selu do sada je pronašlo 17.100 ljudi i dece koji su se uselili u 891 selo, u 129 gradova i opština - od Severne Bačke do Toplice, od Drine do Negotinske Krajine.

Od početka programa, najviše novih domova dobili su meštani Sombora, gde je svoj krov nad glavom našlo čak 246 porodica, dok je među selima rekorder Bačko Petrovo Selo sa 112 novih domaćinstava.

Iako je starosna granica na konkursu 45 godina života, ističemo da je prosečna starost dobitnika kuća samo 29,8 godina, a čak jedna trećina njih u seoske sredine doselila se iz gradova. To pokazuje značaj ovog programa koliko za mlade ljude koji svoju budućnost grade u mirnijoj i zdravijoj sredini, toliko i za sela Srbije u koja se vraća život.

Među brojnim primerima porodica koje su zahvaljujući ovom programu započele novo poglavlje života u selu nalazi se i porodica Sarić. Tanja i Nenad sa dvoje dece napustili su Beograd i svoju sreću pronašli u selu Kula, opštine Malo Crniće. Porodica je proširila porodični vinograd, otvorila sopstvenu vinariju i planira da u tom okruženju podiže svoju decu i nastavi porodičnu tradiciju.

- Posle godina plaćanja skupe kirije u prestonici, konačno znamo da je ovo naš dom. Naša kuća. Mesto gde možemo da planiramo, stvaramo i rastemo. Nenad i ja smo pravi primer za to, ali nismo izuzetak. U našem okruženju sve više mladih, obrazovanih ljudi, čak i preduzetnika, počinje da bira selo – ne kao bekstvo, već kao izbor. Imam prijateljicu farmaceutkinju koja se vratila u rodno selo i otvorila biljnu apoteku. Drug prijatelj, IT stručnjak, takođe uz pomoć ovog programa Ministarstva za brigu o selu, preselio se na imanje i pokreće proizvodnju organske hrane. Ljudi više ne beže iz grada, već svesno odlučuju da žive drugačije - tiše, mirnije, stabilnije. Zahvaljujući ovom programu, dobijamo ne samo kuće, već priliku. Priliku da ostanemo ovde, da stvaramo, da podižemo porodice i da gradimo život daleko od vreve, ali bliže pravim vrednostima i tradiciji - poručila je Tanja Sarić.

Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su akademik Dragan Škorić predsednik Akademijskog odbora za selo SANU i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, kao i članovi ovog Nacionalnog tima, predstavnici lokalnih samouprava, dobitnici ugovora i gosti iz cele Srbije.