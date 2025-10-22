'POZITIVAN SIGNAL EVROPARLAMENTARACA PREMA SRBIJI' Ana Brnabić poklopila blokadere iz Strazbura: Uspeli su da podignu broj glasova PROTIV sa 53 na 103

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, obratila se iz Brisela i osvrnula na rezoluciju protiv Srbije izglasanu u Strazburu.

Brnabić govori o aktuelnim pitanjima vezanim za evropske integracije Srbije, regionalnu saradnju i aktuelnu političku situaciju u zemlji i regionu.

- Imala sam nakon jako dobre posete predsednice Evropske komisije Srbiji, Ursule Fon Der Lajen, sada ponoco sastanak sa Getom Janom Kopmanom, razgovarali o reformama i svemu onome na čemu radimo u oblasti vladavine prava pre svega izmene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku kako bi primenili sve ODHIR preporuke, odnosno ovo je prvi korak pošto je to najkompleksnija i najteža, rekla bih preporuka, mi smo u međuvremenu postigli i dogovor ili našli neko zajedničko rešenje za predstojeći zakon o biračkom spisku sa CRTOM i sa CESIDOM koje su najrelevantnije nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima i ono što sam informisala gospodina Kopmana kao čoveka koji prati naše reforme i mogućeg otvaranja Klastera 3 do kraja ove godine, jeste da sam kao Predsednica Narodne skupštine za petak u podne zakazala sastanak, odnosno pozvala sve poslaničke grupe u Parlamentu da dođu i da razgovaramo o izmenama i dopunama ovog važnog zakona, tako da se nadam da ćemo i tu postići neki dogovor i da ćemo ići sad u proceduru usvajanja. Druga važna tema, naravno, izbor novog saveta REM-a

- Druga tema, naravno, izbor drugog saveta REM-a, još jedna važna reforma na kojoj radimo preko godinu dana. Mislim da se i to polako privodi kraju. Tako da se ja nadam da ćemo u naredne 2-3 nedelje imati neke dobre vesti u smislu reformi oblasti vladavine prava. Nastavljamo dalje i insistirali smo da odmah krenemo da razgovaramo o sledećem krugu važnih reformi i da govorimo o daljem približavanju Srbije EU i mislim da je to bio važan sastank posebno nakon rezolucije EP da se pokaže još jednom da je Srbija na Evropskom putu i da, čini mi se, EK zaista veruje u kapacitete i potencijale da sprovodi reforme na tom putu.

Sastala se i sa rukovodstvom Evropske Narodne Partije.

- Kao što smo najavili, ja sam kao međunarodni sekretar SNS-a ovde sa našom delegacijom imala sastanak sa ljudima iz Evropske Narodne Partije, to su u principu stvari koje se tiču stranačke politike, EPP-a i SNS-a , mislim nisu naročito važne ili zanimljive za naše građane ili za širu javnost ali su bili dobri i prilično dug razgovor. Pretresli smo sve teme koje se tiču politike u Srbiji i našeg napredovanja ka EU tako da sam vrlo vrlo zadovoljna kako smo pričali sa našim partnerima i kom tonu bio dijalog sa EPP.

Autor: D.Bošković