SKUP PODRŠKE RANJENOM MILANU BOGDANOVIĆU! Pun plato ispred Skupštine i Pionirskog parka, građani raširili transparent 'SVI SMO MI MILAN' (FOTO)

Otac troje dece, junak iz Ćacilenda, Milan Bogdanović ranjen je danas u napadu ispred Skupštine Srbije kada je blokader pucao u njega.

Građani su se večeras okupili na mirnom skupu ispred Skupštine Srbije, a tik uz Pionirski park, da pruže podršku ranjenom ocu troje dece Milanu Bogdanoviću, kog je danas oko 10 časova napao i ranio blokader.

Kako je Kurir pisao, na skup je stigao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je posetio ranjenog Milana u bolnici, gde je imao uspešnu operaciju!

Kako se može videti sa fotografijama sa lica mesta, velika grupa građana je izašla i u mirnom skupu pružila podršku ranjeniku.

Ono što se posebno istaklo jeste transparent "Svi smo mi Milan"!

Na skupu su se okupili i predstavnici vlasti.

Napad na nevinog čoveka

Podsetimo, danas je oko 10 časova blokader Vladan Anđelković pucao na nevinog čoveka Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, a potom izazvao i požar paleći šator.

Nakon što je pregledao snimak, predsednik Vučić je izjavio da je "bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi".

- Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti - rekao je.

